Markt mal anders: Aal-Ole und Käse-Maxx in Lüdenscheid

+ © Stephan Schuetze Wurst-Achim von der „Echten Gilde der Marktschreier“ in Aktion. © Stephan Schuetze

Lüdenscheid - Wer brüllt am lautesten, wer lockt die meisten Kunden an? Ab Donnerstag, 21. Februar, werden die „besten Marktschreier der Republik“ wieder in die Bergstadt kommen und in diesem Jahr vier Tage auf dem Sternplatz gastieren. Bis einschließlich Sonntag, 24. Februar, preisen sie dort jeweils von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr lautstark ihren Fisch, ihre holländischen Blumen, Wurst und Käse an, heißt es in der Einladung.