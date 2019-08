Bekannt aus "Berlin, Berlin" und Tatort: Diese Schauspielerin kommt nach Lüdenscheid

Marjam Azemoun gastiert mit einer Lesung in der Lüdenscheider Bücherei.

Lüdenscheid – Ihr Gesicht ist bekannt aus TV-Produktionen wie „Doctor‘s Diary“, „Berlin, Berlin“, oder der „Tatort“-Reihe: Marjam Azemoun. Am Donnerstag, 12. September, gastiert die Schauspielerin mit ihrem Programm „Frauen.Leben.Politik.“ in der Stadtbücherei Lüdenscheid.

Es geht um starke Frauen in der Politik des 20. Jahrhunderts. Um Frauen, die für gleiche Rechte, für Freiheit und für ihre politischen und gesellschaftlichen Überzeugungen gekämpft haben. Azemoun liest und spricht über Frauenrechtlerinnen wie Rosa Luxemburg, Widerstandskämpferin Sophie Scholl, Philosophinnen wie Simone Beauvoir, Politikerinnen wie Rita Süssmuth und – nicht zuletzt – die Frauen der Grundgesetzgebung.

Die Deutsch-Iranerin wirkte als Schauspielerin bei vielen Theater-, Film- und Fernsehproduktionen mit; auch als Kabarettistin, Regisseurin und Autorin (unter anderem für die TV-Serie „Verbotene Liebe“) war und ist sie tätig.

Außerdem begleitet Azemoun seit 30 Jahren als Trainerin Menschen in ihrer künstlerischen und persönlichen Entwicklung. Sie lebt seit 1982 in Berlin. Regelmäßig ist sie mit literarischen Programmen unterwegs.

„Lesungen sind eine ganz besondere Leidenschaft von mir“, sagt Azemoun über sich. Ihrem Publikum in Lüdenscheid verspricht sie ein abwechslungsreiches Programm mit geschichtlichen, gesellschaftlichen, literarischen und politischen Themen – und eine Mischung aus Lesung und Vortrag mit szenischen Mitteln. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadtbücherei.

Tickets

Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt vier Euro. Der Vorverkauf beginnt am 15. August. Tickets sind in der Stadtbücherei erhältlich, die die Veranstaltung in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Lüdenscheid ausrichtet.