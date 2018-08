Mario Stenmans ist als Streetworker in Lüdenscheid unterwegs

Lüdenscheid - Lüdenscheid hat einen Streetworker: Mario Stenmans kümmert sich seit April um die Belange und Wünsche Jugendlicher.

Die Arbeit ist für Mario Stenmans vielschichtig: Der 34-Jährige ist eine Art Helfer, ein Ansprechpartner, auf jeden Fall Vermittler und er hat stets die Belange der Jugendlichen im Blick – und das möglichst auf Augenhöhe. Seit April ist er bei der Stadt als Streetworker tätig und „perfekt für diesen Job“, ist Doreen Zborowski, Fachdienstleiterin der Kinder- und Jugendförderung, überzeugt.

Der Arbeitsbereich ist neu – jedenfalls in Lüdenscheid. „Wir müssen uns da alle reinfühlen“, sagt Doreen Zborowski. Denn das Aufgabenprofil eines Streetworkers lasse sich nicht einfach übertragen, in jeder Stadt seien die Strukturen anders, ebenso der Bedarf. Diesen zu ermitteln und ein entsprechendes Programm und Maßnahmen zu „stricken“, sei nun die Aufgabe Stenmans‘. Denn bisher ging es in seinem Job vor allem um eins: Kontakte knüpfen und ein möglichst großes Netzwerk aufbauen.

"Streetwork ist anders als ein Treff"

30 Stunden in der Woche ist er von montags bis samstags in der Stadt unterwegs, und das möglichst flexibel: „In der Ferienzeit arbeite ich meistens im Mittags- und Abendbereich“, sagt der Streetworker. Seine „Basis“ sei zwar der städtische Jugendtreff Stern-Center, einen festen Standort hat er aber nicht. „Streetwork ist anders als ein Treff. Ich werde den Jugendlichen nichts vorgeben, sie sollen zu mir kommen. Wer meine Hilfe nicht will, dem dränge ich sie auch nicht auf.“

Obwohl es bisher vor allem ums Netzwerken ging, gab es auch schon erste Erfolge: etwa die Reaktivierung des ehemaligen Jugendtreffs Kalve (wir berichteten). „Der ein oder andere Jugendliche ist auch schon auf mich zugekommen und hat um Hilfe gebeten – dabei ging es vor allem um Job- und Ausbildungsthemen.“

"Herausfinden, was ihre Wünsche sind"

Und dafür sei er auch da: „Ich kann unterstützen – dabei, wie es nach der Schule weitergeht, ich kann Ansprechpartner vermitteln oder die Jugendlichen notfalls auch zum Jobcenter begleiten.“ Die Arbeit umfasse diverse Bereiche. „Es geht auch darum, herauszufinden, warum manche Jugendliche irgendwo rumhängen, ob sie Probleme haben, Alkohol oder Drogen im Spiel sind, oder ob sie einfach Langeweile haben. Und es geht vor allem darum, was ihre Wünsche sind.“

Denn nicht immer steckten schlechte Erfahrungen hinter gewissen Verhaltensweisen, und „es stecken auch nicht alle im tiefsten Sumpf“, betont Zborowski. „Wir wollen auch einfach mal Aktionen ermöglichen, die viele Jugendliche sonst nicht machen können“, ergänzt Stenmans.

Wichtig: „Er wird nicht mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend laufen, seine Arbeit ist für die Jugendlichen nicht sanktionsbehaftet“, sagt Zborowski. Was sich letztlich aus der Arbeit entwickelt, werde sich mit der Zeit zeigen: „Wir sind alle sehr gespannt.“

Eine Vertrauensbasis finden

Gute Erfahrungen hat Mario Stenmans bereits in der Vergangenheit gemacht: Unter anderem als gelernter Erzieher, und die vergangenen sechs Jahre war er für einen anderen Träger mobil in der Jugendarbeit unterwegs. „Das hat gut geklappt, die Jugendlichen haben meine Arbeit angenommen. Ich habe gemacht, was sie wollten und nicht, was irgendjemand gesagt hat.“ Dieses Vertrauen erhoffe er sich in Zukunft auch von Jugendlichen hier.

„Das ist eine super Sache, sicher wird er durch die Arbeit auch ein anderes Klientel erreichen“, sagt Sebastian Schefe vom Jugendtreff Stern-Center. „Für den Job muss man ein Typ sein – und das ist er“, sagt Zborowski.

Kontakt für Jugendliche

Jugendliche, die Kontakt zum Streetworker suchen, können sich bei Mario Stenmans in Lüdenscheid unter der Rufnummer 17 10 46 oder Mobil unter 0 17 5/9 75 24 58 sowie per E-Mail an mario.stenmans@luedenscheid.de melden.