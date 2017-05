Marianne Grimmenstein macht Druck gegen Privatisierung der Autobahnen

Lüdenscheid - Der Unmut in der Bevölkerung über mögliche Schlupflöcher zur Autobahnprivatisierung in der Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern wächst.

Mehr als 100 000 Menschen unterstützen daher laut Jeannette Gusko, Pressesprecherin der Kampagnenplattform „Change.org“, die Initiative der Lüdenscheiderin Marianne Grimmenstein, die sich bereits als CETA-Kritikerin bundesweit einen Ruf machte.

Am vergangenen Mittwoch habe die Kampagnen-Initiatorin Marianne Grimmenstein gemeinsam mit Unterstützern Mitglieder der Bundestagsfraktionen der SPD (Bettina Hagedorn) und der Partei Die Linke (Gesine Lötzsch) sowie Mitglieder des zuständigen Haushaltsausschusses im Bundestag getroffen. Die Kampagne erreichte innerhalb weniger Wochen mehr als 100 000 Unterstützer. Seit Freitag gingen hunderte Anrufe bei Bundestagsabgeordneten an. schreibt Gusko. Kampagnenstarterin Marianne Grimmenstein sagt: „Der Staat steigert seine Einnahmen, erfüllt aber seine Aufgaben wie Autobahn- und Brückensanierung nicht. Union und SPD behaupten in der Öffentlichkeit weiterhin, dass eine Privatisierung der Autobahnen ausgeschlossen ist. Doch das Gegenteil ist der Fall. Deshalb machen wir jetzt Druck.”