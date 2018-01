Kreis will Literaturszene fördern

Lüdenscheid - Mit viel Elan steigt der Märkische Kreis im neuen Jahr in die Literaturnachwuchsförderung ein. Als Talent-scout fungiert erneut Marian Heuser, Macher der Erfolgsreihe „World of Wordcraft“ und amtierender NRW-Vizemeister im Poetry Slam.

„Nach dem großen Erfolg des Heimat-Slams im Kulturhaus haben wir den politischen Auftrag erhalten, den Nachwuchs in der Literaturszene im Märkischen Kreis nachhaltig zu fördern“, erklärt Detlef Krüger, Fachdienstleiter Kultur und Tourismus des Märkischen Kreis und Kreisgeschäftsführer des Heimatbundes.

Ihm zur Seite steht dabei Marian Heuser, manchem auch bekannt unter dem Künstlernamen Peter Panisch. Mit seinem Profil sei Heuser der ideale Partner für die Netzwerkarbeit des Märkischen Kreises. Krüger: „Unsere Aufgabe ist es, die regionale Literaturszene zu füttern, dem Nachwuchs Chancen zu eröffnen und mehr Auftrittsmöglichkeiten zu schaffen.“

Er will 2018 erneut Workshops für junge Leute unter zwanzig Jahren (U20) anbieten: „Dafür wollen wir dieses Jahr nicht nur Gymnasien ansprechen. Neben den Schulworkshops soll es auch einen offenen Workshop geben.“ Und Heuser ist sicher: „„Da schlummert viel Potential.“ In den Poetry-Slam-Workshops sei es möglich, individuelle Schreib-, Lese- und Sprachkompetenzen zu erkennen, zu fördern und zudem auch die Persönlichkeitsbildung, Toleranz und das soziale Miteinander zu stärken. Gleichzeitig lindert der Künstler den Erwartungsdruck: „Natürlich müssen in den Workshops nicht nur potenzielle Poetry Slammer sitzen“.

Einfache Techniken des Story-Telling sowie sicheres Auftreten und Sprechen vor großen Gruppen, sind für ihn Instrumente, die im Schul- und Berufs-Alltag immer nützlich sind: „Bühne ist da, wo alle hingucken!“ Als besonders Schmankerl dürfen die besten U 20-Slammer am 5. und 6. Oktober bei der NRW-Landesmeisterschaft zu Gast sein . „Zweimal hintereinander die Meisterschaften in Südwestfalen zu haben (2017 fanden sie in Siegen statt), grenzt an ein kleines Wunder“, freut sich Heuser darüber, dass der Slam der Besten im Rahmen der 750-Jahrfeier der Stadt Lüdenscheid mit dem World of Wordcraft-Team und Unterstützung verschiedener Projektpartner im Kulturhaus gestemmt wird.