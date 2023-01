Marian Heuser schafft es in ein offizielles Deutsch-Lehrbuch

Von: Frank Laudien

Das Deutschbuch mit Marian Heusers Gedicht erscheint in elf Bundesländern und ist für mindestens 15 Jahre Teil des Lernmaterials der neunten Gymnasialklassen. © Konrad

„Mach dir nicht nur Gedanken, was du sagen willst, sondern auch, wie du es sagen willst“, rät Marian Heuser. Er weiß, wie er seine Gedanken zu Worte formen und sie anschließend präsentieren kann. Schließlich ist das sein Beruf.

Lüdenscheid – Der erfolgreiche Poetry-Slammer veranstaltet unter anderem seit vielen Jahren den beliebten Poetry-Slam im Lüdenscheider Kulturhaus. Eines seiner Werke ist jetzt veröffentlicht worden. Nicht in einem Szenemagazin, sondern im offiziellen Deutsch-Lehrbuch für die neunte Klasse der Gymnasien.

„Mich hat ein Lehrer aus Osnabrück kontaktiert, als er meinen Poetry-Clip im Internet gesehen hat“, erinnert sich Marian daran, wie es zu der Veröffentlichung gekommen ist. Der Pädagoge hat den Clip auf dem Videoportal YouTube gefunden. Unter seinem Pseudonym Peter Panisch hat der Wortkünstler den kurzen Film mit dem Titel „Diktat“ veröffentlicht, der Kritik übt an der Gesellschaft und deren Konsumverhalten. Das eindringliche Werk bietet so viel Potenzial, dass es von dem Lehrer in seinem Unterricht eingebaut wurde. „Er fragte mich dann, ob ich mit einer Veröffentlichung einverstanden wäre, weil er für den Klett-Verlag schreibt.“ Da konnte der gebürtige Lüdenscheider natürlich nicht nein sagen. „Eine so hohe Auflage werde ich so schnell nicht wieder erreichen“, lacht er.

In elf Bundesländern ist sein Text nun mindestens 15 Jahre lang offizielles Arbeitsmaterial für die Sekundarstufe II. Die Schüler befassen sich im Unterricht nicht nur mit dem Inhalt des Gedichts, sondern lernen, selbst Texte aufzubauen und wiederzugeben. „Es geht dabei auch um die Mimik und die Gestik und darum, selbst ein Storyboard aufzubauen“, erklärt Marian. Der Einsatz der Körpersprache und wie die Pausen zur Geltung kommen, soll von den Schülern erklärt werden.



Marian Heuser, hier beim Poetry Slam in der Brennerei Rönsahl gemeinsam mit Sascha Thamm (rechts). In Lüdenscheid moderiert er seit Jahrzehnten den WoW-Slam. © Dominic Rieder

Der Poetry-Künstler hat selbst eine Tochter, die elf Jahre alt ist und die sechste Klasse eines Gymnasiums besucht. „Wenn sie noch ein paar Jahre durchhält, kommt sie auch in den Genuss des Buches“, grinst er bei dem Gedanken, dass ihr eigener Vater bald zu ihrem Lernmaterial in der Schule gehören wird.



World of Wordcraft World of Wordcraft ging 2010 erstmalig in der Bergstadt an den Start und ist in zwischen zu einem der größten und stimmungsvollsten Autoren-Wettstreite ganz NRWs gereift. Wortakrobaten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum kommen nach Lüdenscheid und kämpfen mit ihren selbstverfassten Texten um die Gunst des Publikums und die „Goldene Feder“. Die nächste Veranstaltung „World of Wordcraft“ findet am 18. Februar ab 20 Uhr im Kulturhaus statt. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt neun Euro, jeweils plus Gebühr.

Marian Heuser fühlt sich sichtlich wohl in der Rolle des Lehrenden, aber „ich hatte nie damit gerechnet. Dafür habe ich jetzt das Prädikat ‚Pädagogisch wertvoll’ erhalten“, stellt er augenzwinkernd fest. Für ihn ist die Veröffentlichung nicht nur ein persönliches Geschenk, sondern könnte auch mehr junge Menschen für den Poetry Slam interessieren. „Viele Gedanken sind nicht nur für die Schublade geeignet“, lädt er den wortgewandten Nachwuchs ein, auch mal einen Slam zu besuchen. „Es ist einfach eine super Art, sich selbst zu äußern.“