Marder zerfetzen Dämmung

Lüdenscheid - Marder haben erhebliche Schäden auf einem Teil des Turnhallendaches der Erwin-Welke-Grundschule am Vogelberg hinterlassen. Die Dämmung ist an zahlreichen Stellen zerstört. Dachdecker der Firma Haase stoßen unter den Dachpfannen immer wieder auf Löcher, die die aktiven Raubtiere hinterlassen haben.

„Die Sanierung kostet rund 12 000 Euro“, sagt Frank Kuschmirtz, Leiter der städtischen Zentralen Gebäudewirtschaft (ZGW). „Hinzu kommen gut 4000 Euro für die Schädlingsbekämpfung.“

In diesem Zusammenhang platzt Kuschmirtz aus einem ganz anderen Grund der Kragen: „Wir haben da jetzt durch die notwendige Dachsanierung ein Gerüst stehen und können uns gleich auch noch an die Beseitigung von Schmierereien an den Wänden machen. Ich bekomme einen richtigen Hals, wenn ich an das Ausmaß von Vandalismus denke, der sich inzwischen wie ein roter Faden durch die gesamte Stadt zieht. Ich kann nur noch den Kopf darüber schütteln, wie hier ohne Sinn und Verstand Eigentum beschädigt, aber auch überall immer wieder Müll hinterlassen wird.“ Das sei nicht nur am Vogelberg so, sondern überall im Stadtgebiet. Das ZGW-Team versuche, die städtischen Gebäude so gut wie möglich in Stand zu halten und Sanierungen vorzunehmen: „Und dann stoßen wir immer wieder auf diese mutwilligen Beschädigungen. Das ist mehr als ärgerlich und scheint ein merkwürdiger Zeitgeist zu sein, mit dem ich mich eigentlich nicht so einfach abfinden will.“ Doch Lösungen, um dem zu begegnen, seien nur schwer zu finden. „Das ist ja wie ein Wanderzirkus. Nimmt man die eine Stelle unter verschärfte Beobachtung, verlagert sich das Ganze.“