Bäng Bäng spielt im Kulturhaus

Lüdenscheid - Die musikalische Reise führt nach Italien: „Volare oho“ nennt sich das Neujahrskonzert, zu dem der Verein der Freunde italienischer Kultur für kommenden Freitag gemeinsam mit dem Kulturhaus einlädt. Ab 19 Uhr ist im Kulturhaus jeder willkommen, der italienische Musik oder italienische Lebensweise mag, der sehen und hören will, wie die Musik Deutschland oder auch Amerika beeinflusst hat.

Ob Louis Prima oder Toto Cutugno, Songs über die Mafia und den Godfather oder die Italiensehnsucht der deutschen Italienurlauber in den 50er- und 60er-Jahren – die Palette ist breit gestreut. Dafür, dass das Motto des Abends mit jeder Menge Spielfreude umgesetzt wird, haben die Italien-Freunde die Formation Bäng Bäng engagiert.

Die Dixielandband ist bekannt für ihre Mischung aus Street Music und Songs, die an diesem Abend mit Italien verbunden sind. „Um die Jahrhundertwende entstand in New Orleans eine von Lebenslust überschäumende Musik. Die Fröhlichkeit dieser in der afroamerikanischen Kultur entstandene Musik wurde bekannt als Dixieland. Die Musik wurde oft auch draußen auf der Straße gespielt. Dieses Lebensgefühl ist die Grundlage der Musik von Bäng Bäng. Uns macht es einfach tierisch Spaß, sich mit dem Publikum zusammen auf dieses Lebensgefühl einzulassen“, charakterisiert der Lüdenscheider Musiker Thomas Wurth, Leiter der Gruppe, das, was die Musiker ans Publikum bringen wollen.

Zwischen Swing und Dixie mischen sich Bossa, Reggae, Rock und manchmal sogar ein Schlager. Besetzt ist die Formation, die im heimischen Raum schon bei so manchem Auftritt für Furore gesorgt hat, mit Trompete, Saxofon, Gitarre und Sousafon, namentlich mit Thomas Wurth, Stephan Aschenbrenner, Michael Meranke und Ditchy Geese, Sousaphonist aus Wuppertal und der Ruhepuls in der Truppe.

Eintrittskarten zum Neujahrskonzert des Vereins der Freunde Italiens kosten 16,50 Euro an der Theaterkasse des Kulturhauses.