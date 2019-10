Tiefergelegt! Mann kommt mit seinem Auto nicht zur Arbeit - und ruft sofort die Polizei

Lüdenscheid - Wie in einem schlechten Film kam sich ein Lüdenscheider vor, der am Dienstagmorgen mit dem Auto zur Arbeit fahren wollte. Als er sein Fahrzeug entdeckte, rief er sofort die Polizei.

Seinen Suzuki in Sportausstattung hatte er am Abend zuvor gegen 23 Uhr auf dem Parkplatz der Erwin-Welke-Grundschule an der Fuelbecker Straße geparkt und hatte sich dann in der nahen Wohnung schlafen gelegt. Gut ausgeruht kehrte er am nächsten Morgen gegen 6.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück, um sich auf den Weg zur Arbeit zu machen. Doch als er seinen Suzuki erblickte, war klar: Mit diesem Auto kommt er nicht weit.

Alle vier Reifen und die Sportfelgen fehlten. Sein Fahrzeug war von Unbekannten, die die Kompletträder entwendet hatten, tiefergelegt worden.Der oder die Diebe hatten sich offensichtlich viel Mühe gemacht. "Wir haben am Fahrzeug Spuren von einem Wagenheber festgestellt", sagt Polizeisprecher Christof Hüls.

Die Polizei in Lüdenscheid sucht Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag am Vogelberg etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 02351/90990.