Lüdenscheid - Er wollte doch nur ausparken: Ein Mann hat in der Lüdenscheider City die Kontrolle über sein Auto verloren und Sachschaden von mehreren 1000 Euro angerichtet.

Es war gegen 11.50 Uhr an der Friedrichstraße in der Lüdenscheider Innenstadt: Ein 82-Jähriger parkte mit seinem VW vorwärts aus. Oder besser: Er wollte es. Denn er fuhr laut Polizei direkt den Begrenzungspfosten vor ihm um und schoss - sozusagen mit dem Knickpfosten als Rampe - mit Schwung in einen weiter vorn parkenden Pkw, ebenfalls ein Volkswagen.

Keines der beiden Autos war danach mehr fahrtüchtig. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 8500 Euro: 5000 am Auto des 82-Jährigen, 3000 am parkenden Pkw und 500 Euro am Begrenzungspfosten.

Glück im Unglück: Niemand verletzte sich.

