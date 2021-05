Mann trug Beute bei sich: Mitarbeiterin des Klinikums löst Kriminalfall

Einbrecher verrät sich

Einem mutmaßlichen Einbrecher (25) wurde am Wochenende offenbar die eigene Geschwätzigkeit zum Verhängnis.

Lüdenscheid - Der junge Mann steht im Verdacht, am Sonntag gegen 2.15 Uhr in ein Mobilfunkgeschäft an der Altenaer Straße eingedrungen sein.

Dabei beschädigte er die Eingangstür und klaute ein Handy und Zubehör aus der Auslage. Dabei löste er auch den Alarm aus. Anschließend floh der Einbrecher – und wurde auch bei einer Fahndung rund um den Tatort nicht erwischt.

Um 4.51 Uhr meldete sich jedoch eine Mitarbeiterin des Klinikums Hellersen und berichtete über einen Patienten, der dort gerade „aufgeschlagen“ sei. Der Mann habe über einen Einbruch in ein Handygeschäft an der Altenaer Straße erzählt.

Das Diebesgut führte er nach Polizeiangaben zu diesem Zeitpunkt noch mit sich. Der Tatverdächtige ist ohne festen Wohnsitz und wurde vorläufig festgenommen. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.