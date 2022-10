Mann stürzt von Rad - Auto von Helferin rollt los

Von: Torben Niecke

Symbolbild Blaulicht © Friso Gentsch/dpa

Ein Mann (55) fiel in der Nacht von Freitag auf Samstag mit seinem Rad. Eine 19-jährige Autofahrerin hält an, um zu helfen. Währenddessen beginnt ihr abgestellter PKW zu rollen und trifft das auf dem Boden liegende Fahrrad

Lüdenscheid - Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 55-jähriger Lüdenscheider am Samstag um 1.15 Uhr in der Straße Im Hasley mit seinem Fahrrad erst Schlangenlinien und fiel dann ohne Fremdeinwirkung von seinem Fahrrad. Eine 19-jährige Zeugin, die sich mit ihrem Pkw hinter dem Fahrradfahrer befand, hielt an, um dem Gestürzten zu helfen. Ihr abgestellter, aber nicht ausreichend gesicherter Pkw rollte dabei gegen das am Boden liegende Fahrrad. Dieser Unfall wurde laut Polizei gesondert aufgenommen. Bei dem 55-jährigen wurden Anzeichen von Alkoholkonsum festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren gegen den Fahrradfahrer eingeleitet.