Mann schlägt in Lüdenscheid gegen vorbeifahrendes Auto - Festnahme

Von: Jan Schmitz

Teilen

Ein Mann hat in Lüdenscheid gegen geparkte und vorbeifahrende Autos geschlagen. Die Polizei nahm ihn fest. © Friso Gentsch

Ein Mann hat in Lüdenscheid gegen geparkte und vorbeifahrende Autos geschlagen. Die Polizei nahm ihn fest.

Wie die Polizei mitteilte, hat ein 40-jähriger Lüdenscheider am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr in der Winkhauser Straße randaliert. Mit einer Bierdose schlug er nach Polizeiangaben auf einen parkenden VW Polo ein und beschädigte diesen. Bei einem vorbeifahrenden Auto schlug er gegen den Außenspiegel. Hierbei entstand allerdings kein Schaden. Die alarmierten Polizisten trafen den offenbar alkoholisierten Mann an.

Die Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.