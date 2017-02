Mann klaut 100 Pakete Kaffee und will vor Verhandlung fliehen

Lüdenscheid - Ein 42-jähriger Rumäne hat versucht, einen prallgefüllten Einkaufswagen durch den Eingang des Lidl-Marktes an der Altenaer Straße zu bugsieren – weitab von den Kassen.

Das war am Montag. Am Dienstag stand der Mann deshalb erstmals vor Richterin Kristina Thies. Er leugnete den versuchten Diebstahl und verabschiedete sich mit dem Versprechen zu fliehen. Das veranlasste die Richterin zur Ausstellung eines Haftbefehls.

Durch das sogenannte vereinfachte Verfahren konnte die Sache schon am Freitag im Amtsgericht verhandelt werden. „Wie war’s denn so in der Justizvollzugsanstalt die fünf Tage?“, erkundigte sich die Richterin nach dem Ergehen des Angeklagten. „Er ist beeindruckt!“, erwiderte sein Anwalt. Er gab im Auftrag seines Mandanten eine Erklärung ab, dass dieser „den Tatvorwurf vollumfänglich einräumt“. „Das hätten wir alles schon am Dienstag haben können“, wies die Richterin auf den völlig unnötigen Gefängnisaufenthalt hin. Denn nach der Verurteilung zu einer Geldstrafe von 600 Euro setzte sie den Angeklagten wieder auf freien Fuß. Der wollte nur noch zurück zu seiner Frau in England. Dort hatte er zuletzt in einer Truthahnfabrik gearbeitet, bis diese von der Vogelgrippe heimgesucht wurde. „Ich möchte Deutschland so schnell wie möglich verlassen.“

Im Gegensatz zum klassischen Ladendiebstahl hatte der 42-Jährige ordentlich was eingepackt gemäß der Botschaft „Lidl lohnt sich“. Am meisten wogen etwa 100 Pakete Melittakaffee mit einem Gesamtwert von 516,96 Euro. Viel Schokolade und ein Teppich steigerten den Gesamtwert der eingesammelten Ware auf knapp 600 Euro. Als „sportlich“ würdigte die Richterin den Warenwert, der glücklicherweise in den Markt zurückkehrte. Mit nach England nahm der 42-Jährige die Belehrung, dass ihm bei der Rückkehr nach Deutschland eine Haftstrafe droht, wenn er seine Geldstrafe nicht vorab zahlt. Und so endete die Verhandlung mit einer in Maßen irritierten Richterin, die durchaus Anlass hatte, sich missverstanden zu fühlen: „Ich danke Ihnen, dass Sie mir verziehen haben“, verabschiedete sich der Angeklagte.

