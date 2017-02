Das passiert, wenn man ohne Führerschein und Gurt unterwegs ist

Lüdenscheid - Mit Verkehrsregeln ist das so eine Sache. Längst nicht jeder fühlt sich an sie gebunden. Etwas lax im Umgang mit den Vorschriften im Straßenverkehr hat sich in der Vergangenheit offenbar auch ein 45-jähriger Lüdenscheider gezeigt.

Genau deshalb saß der 45-Jährige am Dienstag auf der Anklagebank im Amtsgericht, kam aber noch glimpflich davon.



Ein Blick zurück. Am 5. Mai 2015 ertappt die Polizei den Mann dabei, wie er sein Auto durch die Stadt steuert und dabei ein Handy am Ohr hat. Einige Tage später, am 29. Mai, stoppen Polizeibeamte den Bergstädter erneut. Diesmal hat er den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Und am 29. September 2015 fährt er mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Radarfalle.

Besonders gravierend: In allen drei Fällen ist der Lüdenscheider ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Denn bereits 2003 haben die deutschen Behörden dem gebürtigen Griechen das Autofahren wegen diverser Verkehrsverstöße untersagt.



Er sei allerdings überzeugt, davon gewesen, mit seinem einst in Griechenland erworbenen Führerschein weiterhin fahren zu dürfen – auch in Deutschland. Das jedenfalls beteuerte er gestern vor Gericht. Amtsrichter Andreas Lyra musste ihn da indes eines Besseren belehren.



Allerdings war sich auch Lyra nicht restlos sicher, dass der Mann das erlassene Fahrverbot auch wirklich schriftlich zugestellt bekommen hat. Gleichzeitig bewies der Angeklagte – abgesehen von Verkehrsdelikten ist er strafrechtlich nie in Erscheinung getreten – Einsicht: „Ich bin immer so nachlässig.“ Angesichts der leicht verworrenen Lage stellte Lyra das Verfahren in zwei der drei Fälle ein. Damit blieb für den 45-Jährigen eine Geldstrafe von 450 Euro. Die kann er wohl auch in Mini-Raten abstottern.



Am Ende verabschiedete der Richter den unter Herzproblemen leidenden Mann freundlich: „Alles Gute für Ihre Gesundheit – und klären Sie bei der Führerscheinstelle mal ihre Situation.“