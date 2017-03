Drogentransport: Lüdenscheider muss in den Knast

Lüdenscheid - Eine erstaunlich entspannte Stimmung herrschte am Mittwoch im Schwurgerichtssaal des Landgerichts nach dem Urteil im Drogenprozess.

Der 51-jährige Hauptangeklagte quälte wie immer während der Verhandlungen einen Gummiring und war zu Scherzen aufgelegt, obwohl er gerade eine Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten aufgebrummt bekommen hatte.

Gut gelaunt war auch sein 44-jähriger Mittäter, der für kaum mehr als einen Anruf in Lüdenscheid eine Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten kassierte. Er kann allerdings als Einziger nach Hause und damit zurück in die Niederlande, weil diese Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde. Eher verhalten sah der 46-jährige Fahrer aus, der das Heroin aus dem Iran bis Kasachstan und nach korrigierter Wiegung 179 Kilogramm Cannabisprodukte nach Süddeutschland gefahren hatte. Er hat Familie und drei Kinder, die er lange Zeit kaum sehen wird, auch wenn er seine fünf Jahre und sechs Monate wohl nicht vollständig absitzen muss. Zugute hielt ihm die Kammer, dass sein Treiben so oder so zur Erfolglosigkeit verdammt war: Hätten die kasachischen Zollbehörden seinen Laster nicht zu einer Routinekontrolle wegen des Verdachts auf Schmuggelware gebeten, hätten irgendwann Ermittler des Bundeskriminalamtes dafür gesorgt, dass niemand durch dieses Heroin sein Leben zerstört: „Das BKA war über den Transport informiert und wusste grundsätzlich, was da vorging“, fasste der Vorsitzende Richter Marcus Teich das Ergebnis der Vernehmungen von Beamten aus Wiesbaden zusammen.



Gefährlich waren die 119 Kilogramm in besonderer Weise: Man müsse davon ausgehen, dass es sich um noch unverschnittene Rohware direkt vom iranischen Produzenten mit einem hohen Wirkstoffgehalt gehandelt habe, sagte der Vorsitzende. Weil das Zeug in Kasachstan aber nicht auf seinen Wirkstoffgehalt untersucht worden war, ging die Kammer von einem geringeren Wert aus.



Die Einschätzung, dass dem 51-jährigen Hauptangeklagten eine organisatorische Beteiligung an diesem Heroingeschäft nicht nachgewiesen werden kann, teilte auch die 4. große Strafkammer. „Es ließ sich nicht feststellen, dass er an diesem Transport beteiligt war“, sagte der Vorsitzende. Erheblich eindeutiger war die Beweislage bei dem Cannabis-Transport aus den Niederlanden.



