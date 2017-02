Lüdenscheider sollte 119 KilogrammHeroin erhalten

Lüdenscheid - Ein 51-jähriger Mann aus Lüdenscheid muss sich ab dem kommenden Mittwoch zusammen mit zwei Mitangeklagten wegen Drogenschmuggels und Handels in ganz großem Stil vor Gericht verantworten.

Die 4. große Strafkammer des Landgerichts hat für das Verfahren zunächst 16 Verhandlungstage angesetzt.

Der Lüdenscheider Sükrü Ü. war nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Empfänger einer Ladung von 119 Kilogramm Heroin. Für den Transport vom Iran nach Europa hat der mitangeklagte Komplize Mustafa A. (46) eigens eine Spedition in Georgien gegründet. Am 17. September 2015 soll er das Heroin von Istanbul aus zu einem Hafen in Kasachstan transportiert haben. Dort entdeckte der Zoll die illegale Ladung und stellte sie sicher. Nach diesem missglückten Geschäft ließ sich Mustafa A. laut Anklage von einem Abnehmer in der Türkei anheuern und versteckte im niederländischen Ousterhood 195 Kilogramm Cannabis in einer Ladung Rollrasen, der für Baku bestimmt war, auf einem Lastwagen.

Dabei half ihm der dritte Angeklagte, Mehmet S. (44) auf Anweisung des Lüdenscheiders. Mehmet S. lebte zu der Zeit mit seiner Familie wegen eines internationalen Haftbefehls gegen sich in den Niederlanden. Mit der verbotenen Fracht wollte Mustafa A. dann nach Deutschland fahren. In Neumarkt war am 1. März Endstation. Bei einer Kontrolle stießen Fahnder des Bundeskriminalamtes auf das Rauschgift auf der Ladefläche. Sie hatten zuvor Handygespräche der Verdächtigen abgehört. Bei ihren Ermittlungen gewannen die BKA-Experten auch Erkenntnisse über zwei weitere Drogenschmuggler. Gegen sie wird seit November vor der 3. großen Strafkammer des Landgerichts getrennt verhandelt.

Sükrü Ü. aus Lüdenscheid war den Behörden nach Mitteilung des Landgerichts längst bestens bekannt. Im Jahr 2002 wurde er in Hagen wegen Beihilfe zum Handeltreiben mit Heroin in nicht geringer Menge bereits zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Doch die Richter verschonten den Mann vom Vollzug der Untersuchungshaft. Das nutzte Sükrü Ü. zur Flucht in die Türkei, während seine Familie weiter in der Kreisstadt Lüdenscheid wohnen blieb.

Offenbar hat sich der Verurteilte in der Türkei juristisch darüber beraten lassen, wann die Angelegenheit verjährt. Nach Ablauf dieser Frist kehrte er nach zwölf Jahren mit einem Touristenvisum nach Lüdenscheid zu seiner Familie zurück. Hier hielt er sich, abgesehen von gelegentlichen Reisen in die Türkei, auf, bis er jetzt erneut festgenommen wurde.

Verteidigen lässt er sich von dem Iserlohner Rechtsanwalt Andreas Trode.