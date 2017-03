Drogenprozess: Cannabis-Produkte im Rollrasen transportiert

Lüdenscheid - „Gras“ ist nicht nur grün, sondern auch eine Jargonbezeichnung für „Haschisch“ – das arabische Wort meint ebenfalls grünes, aber auch eher bräunliches „Gras“. Das lädt natürlich zu Kalauern ein, weil der 46-jährige mitangeklagte Spediteur in seinem Laster die Pakete mit den rund 190 Kilogramm Cannabis-Produkten zwischen Gebinden mit Rollrasen transportierte.

„Gras im Rollrasen“ böte sich an. Die Zeugen im Hagener Drogenprozess mussten auch am Montag weit fahren – wenn auch nicht ganz so weit wie ihr in Kasachstan stationierter Kollege für die vorangegangene Sitzung. Das Bundeskriminalamt hat seinen Sitz in Wiesbaden. Einer der von dort gekommenen Zeugen hatte den Laster mit dem Gras bei einer Autobahnmeisterei in der Nähe von Nürnberg untersucht und das Naturprodukt vom Plastik geschieden. Zwölf Kartons stellten die Ermittler sicher und fuhren sie nach Wiesbaden – zum genauen Wiegen mit der Feinwaage und zur chemischen Untersuchung, nachdem ein Schnelltest schon angedeutet hatte, dass es sich um eine recht erhebliche Menge Rauschgift handelte. Fingerabdrücke wurden auf der Folienverpackung von Cannabis und Marihuana sichergestellt. Welchen Personen diese zuzuordnen seien, sagte der Zeuge nicht.

Die scheinbar immer dichter werdende Telefonüberwachung lässt geschäftliche Kontakte von Angesicht zu Angesicht wieder wichtiger werden. Das allerdings half den Angeklagten in diesem Fall nicht. Denn zwei Kriminalbeamte berichteten von ihrer Überwachung einer Fahrt des 46-Jährigen in Süd-Nord-Richtung am 17. Dezember 2015. Am Rastplatz Kaltenborn, auf Schalksmühler Boden, identifizierten sie ihn um kurz nach zwei Uhr mittags als den Fahrer des von ihnen überwachten Lasters – auf der Durchreise in die Niederlande. Ein zweiter Mann kam hinzu, den die Beobachter als den 51-jährigen Angeklagten aus Lüdenscheider identifizierten. Um zu hören, was die Herren zu besprechen hatten, waren sie zu weit entfernt.

Der Prozess wird am Mittwoch, 8. März, ab 9.30 Uhr im Landgericht fortgesetzt.

