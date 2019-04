Als Mann Geldbörse bei Polizei als gestohlen melden will, erlebt er eine Überraschung

Opfer eines Diebstahls wurde ein 23-Jähriger in Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Seit Wochen warnt die Polizei vor Taschendieben in Lüdenscheid. Jetzt schlugen sie wieder zu. Das Opfer wollte direkt im Anschluss den Diebstahl seiner Geldbörse auf der Wache melden und erlebte eine Überraschung.

Wie die Polizei mitteilte, wurde einem 23-jährigen Lüdenscheider am Mittwoch gegen 13.40 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Wilhelmstraße die Geldbörse aus der Umhängetasche gestohlen.

Kurz darauf erschien der Besitzer, um Anzeige zu erstatten. Noch schneller als er fand aber seine Geldbörse den Weg zur Polizei. Ein Zeuge hatte das Portemonnaie aus einem Mülleimer gefischt und umgehend zur Polizei gebracht.

Das Diebstahlsopfer konnte sein Portemonnaie einschließlich der persönlichen Dokumente wieder in Empfang nehmen. Nur das Bargeld fehlte.

Erst in der vergangenen Woche hatte es eine Häufung von Diebstählen in Lüdenscheid gegeben. Dabei waren die Täter vor allem in Supermärkten und Discountern aktiv.

Die Polizei warnt auch weiterhin vor Dieben in Supermärkten und Geschäften des täglichen Bedarfs. Der Einkauf im vertrauten Markt "um die Ecke" verleitet dazu, sich sicher zu fühlen. Insbesondere Seniorinnen hängen ihre Handtaschen gerne an Einkaufswagen oder Rollator.

Ein Augenblick der Ablenkung genügt den Tätern, zuzugreifen. Sie müssen oft nicht einmal auf Tuchfühlung geben, wie es in dem aktuellen Lüdenscheider offenbar der Fall war. Schließlich richten Kunden immer wieder ihre Aufmerksamkeit auf die Regale. Wertsachen und Geld sollten immer direkt am Körper in Innentaschen getragen werden.