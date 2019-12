Mann entdeckt Tresor auf Wirtschaftsweg im MK - Spur zu Post-Räubern

Halver/Lüdenscheid - Einen rätselhaften Fund machte ein Mann am Sonntagmorgen in der Straße Am Hirschberg auf dem Stadtgebiet von Lüdenscheid. Als er den Tresor sah, rief er sofort die Polizei.

Ein Spaziergänger hat am Sonntag einen rätselhaften Fund in Lüdenscheid gemacht

gemacht Er entdeckte einen Tresor am Rande eines Wirtschaftswegs

am Rande eines Wirtschaftswegs Die Polizei hofft jetzt auf eine heiße Spur zu den Post-Räubern von Halver

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatte ein Spaziergänger am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr den Tresor auf dem Wirtschaftsweg Am Hirschberg auf dem Stadtgebiet von Lüdenscheid gefunden. Als er ihn am Wegesrand entdeckte, war ihm sofort klar, dass er die Polizei informieren muss.

Spaziergänger findet Tresor am Straßenrand - Polizei lüftet Geheimnis

Der 40 mal 30 Zentimeter große Panzerschrank war mit schwerem Gerät aufgebrochen worden und leer. Nach dem Anruf bei der Polizei lösten die eingesetzten Beamten rasch das Rätsel um den geöffneten Tresor.

Denn bereits am Samstag war der Diebstahl eines Tresors gemeldet worden. Demnach gab es in der Zeit zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, einen Einbruch in die Poststation im Bio-Bauernhof an der Heerstraße in Halver.

In der Nacht zuvor waren Unbekannte in die Poststelle in Halver eingebrochen

Die unbekannten Täter brachen dort Schubladen auf und entwendeten den Tresor, der Bargeld und Postwertzeichen enthielt. Der Geldschrank wurde später geöffnet und am Hirschberg abgelegt. Die Fundstelle des Tresors befindet sich rund 2,3 Kilometer von der Post-Filiale entfernt.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Halver telefonisch unter der Rufnummer 0 23 53 / 9 19 90 entgegen.

Ein verschlossener Tresor sorgte in Lüdenscheid-Brügge für Aufregung und einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und THW. Erst ein professioneller Panzerknacker lüftete nach mehreren Tagen das Geheimnis um den Tresor.