Mann entdeckt Fremden in Keller seiner Freundin - Polizei-Einsatz

Mann entdeckt Fremden in Keller seiner Freundin in Lüdenscheid - Polizei-Einsatz.

Lüdenscheid - Eine überraschende Entdeckung machte ein Lüdenscheider am Samstag an der Elsa-Brändström-Straße im Keller seiner Freundin.

Der Mann wollte in dem Mehrfamilienhaus gegen 11.40 Uhr den Müll runterbringen und stieß auf einen Eindringling. Im Kellerraum der Freundin kauerte ein offensichtlich betrunkener Mann, der eilig wieder einige Sachen aus seinen Taschen holte und zurück in den Keller legte, als er entdeckt wurde.

Das Paar alarmierte die Polizei. Der 31-jährige Lüdenscheider erzählte den Beamten, er sei abends in einem Nachtclub gewesen und am Morgen in diesem Keller aufgewacht.

Raus aus dem Nachtclub, rein in den Keller

Nach vorliegenden Spuren muss er durch ein offenenes Kellerfenster in das Gebäude geklettert sein und sich dort zum Schlafen hingelegt haben.

