Mann bedroht Busfahrer mit "Schusswaffe" - Polizei-Einsatz in Lüdenscheider Park

Ein Busfahrer wurde am ZOB Sauerfeld bedroht.

Lüdenscheid - Sofort nach dem ersten Notruf waren die Lüdenscheider Polizeibeamten vor Ort. Am ZOB Sauerfeld soll ein junger Mann einen Busfahrer mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Wie die Polizei mitteilte, erhielt die Polizei am Mittwochmorgen um 9.48 Uhr zunächst eine Meldung, dass am Sauerfeld ein Busfahrer mit einer "Schusswaffe" bedroht werde. Der Täter sei nicht eingestiegen, sondern in Richtung Hohfuhrstraße geflüchtet.

Die Polizei fand die beschriebene Person im Brighousepark auf einer Bank sitzend. Sofort beschimpfte er die eintreffenden Polizeibeamten. Die fixierten den Mann mit Handschellen.

Lesen Sie auch: Mit falschem Fünfziger im MVG-Bus bezahlt: Polizei fahndet mit Fotos nach jungem Mann

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden sie ein Reizgasspray. Auch der Park wurde abgesucht, um sicherzustellen, dass der Gesuchte nicht unterwegs eine andere Waffe weggeworfen hat. Die Polizeibeamten brachten den leicht verwirrt wirkenden 26-jährigen Lüdenscheider zunächst ins Gewahrsam der Polizeiwache.

Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde er entlassen. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Lesen Sie auch: Großeinsatz am Ex-Möbelhaus: Polizisten umstellen Gelände, dann entdecken sie zwei Männer