Mann (58) in Lüdenscheid durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

In einer Wohnung Unterm Freihof

Update 15.10 Uhr: Soeben wurde bekannt, dass der 32-jährige Lüdenscheider, der einen Mann in einer Wohnung unterm Freihof lebensgefährlich verletzt hat, in die Forensik der LWL-Klinik in Lippstadt-Eickelborn eingewiesen wird. Ein Haftrichter am Landgericht Hagen hat einen Unterbringungsbefehl erlassen. Der Beschuldigte wird die Zeit bis zum Beginn des Gerichtsprozesses demnach aller Voraussicht nach in der Psychiatrie verbringen.