Mann nach Party vor Schützenhalle schwer verletzt: Polizei sucht Schläger

Lüdenscheid - Nach einer Party am Samstag kam es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf dem Parkplatz. Einer ist flüchtig. Der andere liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

Das Opfer besuchte die 1Live-Charts-Party in der Schützenhalle an der Reckenstraße, bevor es in der Zeit von 3 bis 3.30 Uhr mit weiteren Zeugen auf dem Parkplatz vor der Schützenhalle stand.

Plötzlich erschien ein unbekannter junger Mann, der verbal aggressiv war. Ohne Vorwarnung schlug er dem 21-jährigen Geschädigten gegen den Hals. Dieser sank zu Boden, rappelte sich kurz auf und bekam im Anschluss daran direkt die Faust des Aggressors ins Gesicht.

Der Täter flüchtete bislang unerkannt in die Dunkelheit.

Der junge Mann, der immer noch im Krankenhaus liegt, wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

Täterbeschreibung: Männlich, etwa 185 cm groß, trug eine rote Jacke.

Die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) sucht nun den Schläger und weitere Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zur Identifizierung des Täters geben können.