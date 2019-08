"Mama Muh" eröffnet neue Spielzeit im Kulturhaus 

Kindertheater

+ © Volker Beushausen „Mama Muh“ ist immer fröhlich. © Volker Beushausen

Lüdenscheid – Mit Kindertheater startet das Kulturhaus in der kommenden Woche in die neue Spielzeit. „Mama Muh und die Krähe“ heißt das Stück, das das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel unter der Regie von Katrin Herchenröther am Donnerstag, 5. September, ab 15.30 Uhr im Theatersaal zeigt.