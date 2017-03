Erzähltheater und Kunst

Lüdenscheid - Die Ausstellung „Wandel der Formen“ mit Collagen von Thomas Schmitz wird am Freitag im Rahmen der „Nacht der Bibliotheken“ eröffnet.

Thomas Schmitz studierte Kunst, Deutsch und Pädagogik an der Universität Dortmund. Er arbeitet als Lehrer für Deutsch, Englisch und Kunst und parallel dazu als bildender Künstler. Für ihn ist es die erste Einzelausstellung, in der es vorwiegend um die ästhetische Vereinbarkeit von Gegensätzen und Widersprüchlichkeiten geht. Eröffnet wird die Ausstellung um 17 Uhr.

In der Kinderbücherei werden den ganzen Freitagnachmittag über mit dem Erzähltheater Kamishibai Geschichten vermittelt. Vorstellungen sind jeweils um 15, 16 und 17 Uhr für eine halbe Stunde. Laut wird’s dann, wenn die Dunkelheit hereinbricht: „Like Africa“ bietet ab 18.15 Uhr westafrikanische Djembe-Trommelmusik. Die Trommel-Gruppe spielt nach vorgegebenen traditionellen westafrikanischen Trommel-Rhythmen, die seit vielen Jahrhunderten in Westafrika gepflegt werden. Angeleitet wird sie von Malik Sillah, Mitbegründer der bekannten Gruppe Mama Africa Abene (Süd-Senegal). 2007 hat er in Deutschland die Gruppe „Afrikunda“mitbegründet. Die Gruppe trommelt jeden Donnerstag ab 19 Uhr in der Lindenhofschule in Halver.

Den Abschluss der Aktivitäten bietet „Kuba - Aufbruch ins Gestern und Morgen“, ein Film von Frank Droste, der im Saal gezeigt wird.

Der Lüdenscheider Filmemacher, Architekt und Stadtplaner dokumentierte im Jahr 2014 Kuba in einer sozialen, politischen, ökonomischen und insbesondere auch kulturellen Umbruchphase. Die Vorführung des Films beginnt um 20 Uhr. Alle Veranstaltungen kosten keinen Eintritt.