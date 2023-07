Mutmaßliche Vergewaltigung: Staatsanwaltschaft Hagen ermittelt im Mallorca-Fall

Von: Fabian Paffendorf

Fünf Lüdenscheider sitzen derzeit auf Mallorca in Untersuchungshaft. © dpa

Die Staatsanwaltschaft Hagen will ein Verfahren gegen die Verdächtigen aus Lüdenscheid einleiten. Die sitzen derzeit auf Mallorca in Untersuchungshaft.

Lüdenscheid – Die mutmaßliche Vergewaltigung einer jungen Hannoveranerin auf Mallorca beschäftigt nun auch die deutsche Justiz. Die Staatsanwaltschaft Hagen strebt die Einleitung eines Verfahrens wegen des Verdachts der schweren sexuellen Nötigung an, wie Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli auf LN-Anfrage am Donnerstag, 20. Juli, erklärte. „Wir beobachten den Vorgang sehr genau, aber bisher haben wir noch keine Informationen der spanischen Behörden erhalten, um ein formelles Verfahren einzuleiten“, sagt Pauli.

Dass die Hagener Staatsanwaltschaft parallel zur spanischen Justiz nun ein Verfahren anstrebt, habe laut Dr. Gerhard Pauli einen triftigen Grund: Wenn Deutsche im Ausland mutmaßlich eine Straftat begehen, die auch in Deutschland einen Strafbestand erfülle, dann bestehe eine Verpflichtung zu Ermittlungen auch hierzulande. Weil es sich bei den Männern, von denen derzeit fünf auf Mallorca in Untersuchungshaft sitzen, um Verdächtige mit Wohnort im Märkischen Kreis handelt, ist die Staatsanwaltschaft Hagen zuständig.

Ergeben nun die Ermittlungen in Hagen, dass ein Verfahren eröffnet werden kann, dann könne das theoretisch auch bedeuten, dass die Lüdenscheider, die in Tatverdacht stehen, einen Prozess hier bekommen könnten – „Wenn die spanischen Behörden das Verfahren abtreten würden“. Im anderen Fall, nämlich wenn Anklage erhoben und ein Prozess in Spanien stattfinden würde, bedeute ein Richterspruch dort auch die Einstellung eines möglichen Verfahrens der Staatsanwaltschaft Hagen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könne aber laut Dr. Gerhard Pauli noch nichts dazu gesagt werden, denn „solange wir von den Spaniern nichts wissen, bleibt das erst einmal alles Spekulation“.

Laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf Informationen der Bild soll sich außerdem ein Mann an die deutsche Polizei gewandt haben, der vorgibt, mehrere Stunden im Polizeigewahrsam auf Mallorca neben den fünf tatverdächtigen Lüdenscheidern gesessen zu haben.

Mutmaßlicher Zeuge hat sich bei deutschen Behörden gemeldet

Der Mann will Gespräche der Lüdenscheider mitgehört haben, bei denen es inhaltlich um die Tat gegangen sein soll, heißt es laut übereinstimmenden Medienberichten. Die fünf Männer befinden sich zurzeit im Gefängnis auf Mallorca und werden von der Anwältin Maria Barbancho vor Ort verteidigt. Als Rechtsanwältin ist sie auf deutsches und spanisches Strafrecht spezialisiert.

Ihre Kanzlei ist auf Mallorca, in Madrid und Barcelona tätig. Barbancho hatte auch die Verteidigung der sogenannten „Kegelbrüder“ aus Münster im Sommer 2022 inne. In dem Fall ging es um 13 deutsche Urlauber, die wegen schwerer Brandstiftung angeklagt waren. Für Anfragen unserer Redaktion war Barbancho nicht zu erreichen.