Mutmaßliche Vergewaltigung auf Mallorca: Das droht den Lüdenscheidern

Von: Fabian Paffendorf

Für fünf der sechs beschuldigten Männer wurde am vorherigen Samstag Untersuchungshaft erlassen. © dpa

Lüdenscheider auf Mallorca in Haft: Laut Medienberichten sei die Situation in der Nacht der mutmaßlichen Tat eskaliert. Laut einer Hotelnachbarin hätten die Männer über Tage lautstark gefeiert.

Lüdenscheid/Playa de Palma – Seit einer Woche sitzen fünf junge Männer (21 bis 23) aus Lüdenscheid auf Mallorca in Untersuchungshaft. Vorgeworfen wird ihnen die mutmaßliche Vergewaltigung einer 20-jährigen Hannoveranerin. Die Tat, die von einem der Urlauber gefilmt worden sein soll, habe sich nach lokalen Medienberichten in der Nacht auf den 13. Juli in einem Zimmer des Hotel Occidental Playa de Palma zugetragen.

Nun soll nach Informationen des TV-Senders RTL das mit dem Mobiltelefon aufgenommene Video aus der Nacht darlegen, dass der Sex der 20-Jährigen mit mehreren der nun Beschuldigten zunächst einvernehmlich stattgefunden haben soll. „Doch dann sei die Situation eskaliert“, berichtet RTL. Der Sender will auch mit Angehörigen sowie Bekannten zweier aktuell in U-Haft sitzenden Lüdenscheidern gesprochen haben. Laut Bericht beschrieben diese die Inhaftierten als „hilfsbereite, freundliche und aufgeschlossene Menschen“, denen so eine Tat nicht zuzutrauen sei. Die Mutter eines der Beschuldigten wird zitiert: „Es ist eine schreckliche Situation und kaum auszuhalten.“

Als „laut, verhaltensauffällig, aber auch supernett“, beschreibt eine Urlauberin aus Düsseldorf, mit der die Mallorca Zeitung ein Gespräch geführt habe, die der Gruppenvergewaltigung beschuldigten Männer. Laut Bericht habe die 52-Jährige mit ihren Töchtern im Zeitraum der mutmaßlichen Tat ein Hotelzimmer in direkter Nachbarschaft der Lüdenscheider bewohnt.

Frau berichtete von lauten Partys im Hotelzimmer

Der Mallorca Zeitung beschreibt die Frau, dass es bereits in den Tagen zuvor lautstarke Partys gegeben habe im Apartment 4107, das einige der insgesamt sechs Lüdenscheider ab dem 9. Juli bewohnt hatten. „Das Hotel ist sehr hellhörig, also wurde ich durch die Poolparty wach. Als einer der jungen Deutschen in sein Zimmer zurückging, habe ich ihn abgepasst und gebeten, die Party zu beenden. Und er hat supernett und sehr höflich reagiert, sich entschuldigt und danach tatsächlich den Rest überzeugt, die Feier zu beenden. Das hat geklappt“, schilderte die mutmaßliche Zimmernachbarin von einer angeblichen Feier der Männer mit zwei Frauen bis in den frühen Montagmorgen (10. Juli) in einem Wellness-Pool. Lange Zeit habe die Ruhe aber nicht angehalten. So soll schon am nächsten Abend abermals eine Party in dem Zimmer stattgefunden haben.

„Ich bin dann an die Rezeption und habe mich beschwert. Daraufhin drohte ein Hotelmitarbeiter den Bewohnern des Zimmers 4107 mit Rauswurf. Dann wurde es etwas ruhiger“, wird die Frau zitiert. Weiterhin will sie laut Bericht in der mutmaßlichen Tatnacht abermals eine vermeintliche Party aus Apartment 4107 gehört haben.

Sie sei irgendwann aber durch Klopfen an der Tür geweckt worden: „Da war jede Menge Polizei.“ Sie habe noch gedacht, dass die Gruppe zwischenzeitlich in den Bierkönig an den Ballermann gegangen sei, weil es vorübergehend ruhiger geworden sei, schreibt die Mallorca Zeitung.

Staatsanwaltschaft könnte eine Haftstrafe von 15 Jahren Gefängnis fordern

Wie die Bild berichtet, seien mittlerweile noch weitere der Angehörigen der in Haft sitzenden Männer auf der Insel angekommen, um ihnen beizustehen. Wie es weitergeht? In erster Linie wird nun Medienberichten zufolge die Strafverteidigerin vor Ort, Maria Barbancho, versuchen, eine Entlassung der Männer aus der Untersuchungshaft zu erwirken.

Denn anders als nach deutschem Strafrecht, das eine Untersuchungshaft von in der Regel sechs Monaten vorsieht, ist dessen Dauer in Spanien auf bis zu 24 Monaten angesetzt – und kann in Ausnahmefällen einmalig verlängert werden, wenn es die Ermittlungen notwendig machen. Das erklärte laut Bild auch der Anwalt Bartolomé Salas Seguí. Über das mögliche Strafmaß sagte Salas Seguí zu Bild: „Es hängt von den Beweisen ab. Mit den wenigen Informationen, die wir derzeit haben, könnte die geforderte Strafe bis zu 15 Jahre Gefängnis betragen. Dazu kommt, dass die Strafe nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs Spaniens noch höher ausfallen könnte.“ Das könne zum Beispiel sein, wenn die Videoaufnahmen verbreitet wurden oder Verletzungen des Opfers sehr schwerwiegend seien.