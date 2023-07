Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung: Hagener Justiz bemüht sich um Informationen

Von: Fabian Paffendorf

Im Fall einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer jungen Touristin auf Mallorca ist jetzt die Staatsanwaltschaft Hagen aktiv um den Austausch mit der spanischen Justiz bemüht.

Lüdenscheid – Im Fall einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer Touristin auf Mallorca gibt es neue Entwicklungen. Mittlerweile ist die Staatsanwaltschaft Hagen involviert, wie Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Wie Pauli sagt, versuche man derzeit einen Kontakt zu den spanischen Behörden aufzunehmen. Im Laufe des Dienstags sei die Staatsanwaltschaft damit noch nicht erfolgreich gewesen.

Sowohl Polizei wie auch die Justiz von Palma seien angefragt worden. Antworten seien aber in allen Fällen vorerst ausgeblieben. „Wir hoffen darauf, dass wir am Mittwoch Antworten erhalten und etwas Neues zum Sachstand mitteilen können“, so Gerhard Pauli. Nach jetzigem Stand gebe es keine Informationen. „Alles, was wir derzeit über den Fall wissen, wissen wir auch bisher nur aus den berichtenden Medien“, erklärt Pauli.

Die Tatverdächtigen waren am Samstag dem Haftrichter vorgeführt und vernommen worden. Der Ermittlungsrichter verfügte, fünf der Beschuldigten in Untersuchungshaft einzuweisen, ohne die Möglichkeit, gegen Hinterlegung einer Kaution freizukommen. Laut Informationen der „Bild“-Zeitung sollen fünf tatverdächtige Männer (21 bis 23 Jahre alt), die aus Lüdenscheid stammen, derzeit in dem Insel-Gefängnis „Centro Penitenciario de Mallorca“ in Untersuchungshaft sitzen.

Derweil werden in den Sozialen Medien zahlreiche, zumeist fremdenfeindlich motivierte Falschmeldungen verbreitet, unter anderem angereichert um Namen und Bilder, die im Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall aus dem Jahr 2019 stehen. Marcel Dilling, der Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis weist diesbezüglich darauf hin, dass Hassrede und Hetze im Netz zur Anzeige gebracht werden können. „Es sollte jedem klar sein, dass das Netz kein rechtsfreier Raum ist“, sagt Dilling.