Mutmaßliche Vergewaltigung: Verfahren gegen fünf der sechs Mallorca-Urlauber eingeleitet

Von: Fabian Paffendorf

Fünf Lüdenscheidern wird vorgeworfen, auf Mallorca eine Frau vergewaltigung zu haben. © dpa

Im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca hat nun auch die Staatsanwaltschaft in Hagen das Ermittlungsverfahren gegen die Lüdenscheider eingeleitet.

Lüdenscheid – Die Staatsanwaltschaft Hagen hat nun – wie zuvor bereits durch Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli angekündigt – das Ermittlungsverfahren gegen die fünf auf Mallorca in Untersuchungshaft sitzenden Lüdenscheider offiziell eingeleitet. Wie Gerhard Pauli auf LN-Anfrage mitteilte, liegen der Staatsanwaltschaft nun die Personalien der Beschuldigten vor. Auf Anfrage hätten die spanischen Behörden diese nun übermittelt.

Es bestehe eine Verpflichtung zu Ermittlungen hierzulande, wenn deutsche Staatsangehörige im Ausland mutmaßlich eine Straftat begehen. Gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) sprach Pauli von einer „Doppelverfolgung“. Eine Doppelbestrafung – also eine rechtskräftige Verurteilung sowohl in Spanien als auch in Deutschland – sei hingegen unmöglich. Ermittelt wird gegen die Männer wegen des Verdachts der schweren sexuellen Nötigung.

Ob und in wie fern die Staatsanwaltschaft Hagen auch gegen den sechsten Mallorca-Touristen aus der Gruppe, der mittlerweile wieder von den spanischen Behörden auf freien Fuß gesetzt wurde, ermitteln wird, lasse sich laut Oberstaatsanwalt noch nicht sagen. Zunächst müsste die spanische Justiz weitere Informationen übermitteln. „Bis das passiert, können mitunter noch mehrere Wochen vergehen“, sagt Pauli.