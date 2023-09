Sekt, Fingerfood und abstrakte Gesichter

Einen Hang zur Porträtmalerei hatte die Lüdenscheiderin schon immer. © Salzmann

Die Gesichter, die die Lüdenscheiderin Carmen Benoit-Grüber auf die Leinwand bringt, sind nicht real. Sie sind ausdrucksstark, aber entspringen ihrer Fantasie.

Lüdenscheid – Ein gutes Bild von den Exponaten der Lüdenscheider Malerin können sich Besucherinnen und Besucher des Cafés Kleiner Prinz an der Luisenstraße ab dem kommenden Freitag, 8. September, machen.

Carmen Benoit-Grüber lädt an diesem Abend ab 18 Uhr zu ihrer Vernissage „ Mes Têtes“ an die Luisenstraße 15 ein. Sie will die Besucher der Vernissage mit Sekt und Fingerfood in ihrer Ausstellung willkommen heißen. „Das Leuchten der Farben nimmt Dich mit in den tiefsten Raum Deiner Seele“, sagt die Malerin im Vorfeld ihrer ersten Ausstellung. „Mes Têtes“ bedeutet in diesem Fall „Meine Köpfe“. Und die haben es in sich, präsentieren sich farbenfroh, ab und wann auch mystisch und in großen Formaten.



Carmen Benoit-Grüber experimentiert bei ihren Porträts mit Farben. © Salzmann

Um sich in ihrer Kunst weiter zu entwickeln, ist Carmen Benoit-Grüber gern Teilnehmerin der „Mal-Zeit“ im freien Atelier x-mal oder auch bei den von der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule angebotenen Kursen.



Schon während der Schulzeit gern gemalt

Nach eigenem Bekunden malte sie schon während der Schulzeit gern abstrakte Gesichter. Nach der Schulzeit studierte sie Kunst und Design, arbeitete als Dekorateurin und entdeckte ihre Liebe zur Malerei erst Jahrzehnte später wieder. Die Porträtmalerei blieb und bleibt der Mittelpunkt ihrer künstlerischen Arbeit.