Frauenköpfe auf Notenpapier und Zeitungsseiten

Von: Monika Salzmann

Teilen

Carmen Benoit-Grüber experimentiert bei ihren Porträts mit Farben. © Salzmann

Große, ausdrucksstarke Augen und ein sinnlicher Mund sind die herausstechenden Merkmale von Carmen Benoit-Grübers Frauenporträts. Mit Acrylfarben bannt die Lüdenscheiderin, die deutsch-belgischer Herkunft ist, Frauengesichter auf die Leinwand.

Lüdenscheid – Keine Gesichter real existierender Frauen, sondern Gesichter, die ihrer überbordenden Fantasie entspringen. Vielfach bunt und farbenfroh, mal mystisch in Nebel gehüllt, mal golden schimmernd, hier auf Zeitungs- oder Notenpapier gemalt, dort mit Strukturpaste plastisch hervorgehoben. Vom kleinen 40 mal 50 cm-Format ist sie inzwischen zum größeren 50 mal 70 cm-Format übergegangen und gibt den Köpfen auf ihren Bildern mehr Raum, ihre Wirkung zu entfalten.

In Lüdenscheid geboren und aufgewachsen, hätte die Tochter eines Angehörigen der belgischen Streitkräfte gern Kunst oder Design studiert. Allein wurde ihr Kunstabschluss, den sie nach dem Besuch der belgischen Grundschule am Buckesfeld im französischsprachigen Internat in Rösrath machte, hierzulande nicht anerkannt.

Ich habe schon in der Schule gern abstrakte Gesichter gemalt.

„Ich hätte alle Prüfungen noch einmal auf Deutsch machen müssen“, erzählt sie. Sie hätte in Belgien studieren können, entschied sich aber dagegen. Stattdessen blieb sie als Dekorateurin dem künstlerischen Arbeiten im weitesten Sinne treu.



Einen Hang zur Porträtmalerei hatte die Lüdenscheiderin schon immer. © Salzmann

Den Anstoß, wieder zu Farbe und Pinsel zu greifen, gab letztlich ihr früherer Kunstlehrer vom Rösrather Internat, der mittlerweile in Paris lebt und seine ehemaligen Schüler 2018 in die französische Hauptstadt einlud. Er ermutigte Carmen Benoit-Grüber, wieder mit dem Malen zu beginnen. Inzwischen Rentnerin, nimmt sie an der Malzeit im offenen Atelier x-mal bei Elske Langs und Barbara Görlich-Hostert, einer Kooperation mit der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule, teil und lernt unterschiedliche Maltechniken kennen. „Im September beginnt das dritte Jahr.“ Viele Impulse konnte sie dort bereits gewinnen.



Einen Hang zur Porträtmalerei hatte die Lüdenscheiderin schon immer. „Ich habe schon in der Schule gern abstrakte Gesichter gemalt.“ Dabei mit Farben zu experimentieren, macht ihr riesigen Spaß. „Ich möchte irgendwann auch mit Öl malen und Bleistiftzeichnungen mit Schattierungen machen“, schildert sie ihre Pläne.

Sie liebt es, zu improvisieren, auf ihren Gemälden zu „basteln“, wie sie sagt. Ein fertiges Bild hat sie vor Arbeitsbeginn nie im Kopf. Jeder Frauenkopf ist Ergebnis eines fortschreitenden Arbeitsprozesses und aller Ideen, die in dieser Zeit einfließen.

„Ich weiß nicht, wie ich in zwei Jahren arbeiten werde“, sagt die experimentierfreudige Malerin. Eins aber weiß sie. Es werden keine Landschaftsbilder oder Berge sein. „Das bin ich nicht.“ Männerköpfe hat Carmen Benoit-Grüber auch schon gemalt, aber selten: „Auf 40 Bilder kommen zwei Männer.“ Ihr haben es lange, geschwungene Wimpern und strahlende Augen angetan – und die finden sich nun einmal meist bei Frauen. Erstmals in ihrem Leben stellt Carmen Benoit-Grüber im Herbst im „Kleinen Prinzen“ aus.