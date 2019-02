Publikum lacht über Frank Fischer 

+ © Rudewig Frank Fischer begeisterte im Kulturhaus sein Publikum. © Rudewig

Lüdenscheid - Dieser Mann ist definitiv auf dem Weg in Richtung Siegertreppchen: Am Freitagabend stellte der Mainzer Kabarettist Frank Fischer im Wettstreit um die „Lüdenscheider Lüsterklemme“ sein Programm „Gewöhnlich sein kann jeder“ in der Garderobenhalle des Kulturhauses vor.