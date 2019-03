Mailänder Dom erstrahlt in Lüdenscheider Licht

Mailand/Lüdenscheid - Der Mailänder Dom erstrahlt ab sofort in Lüdenscheider Licht: Scheinwerfer des heimischen Unternehmens Erco setzen die Außenfassade und den Innenraum des imposanten Marmorbaus in Szene. Und das ist nicht alles: Weitere Gebäude und Museen weltweit hat die Firma mit Licht ausgestattet.

Rund um den Mailänder Dom finden sich Luxusboutiquen, Passagen und Einkaufsmöglichkeiten – das Umgebungslicht habe stark zugenommen, schreibt Erco in einer Pressemitteilung.

Ein Bauwerk wie den Dom effektvoll zu beleuchten, ohne die direkte Umgebung zu stören, stelle eine Herausforderung dar.

„Verbessern die Wahrnehmung“

„Der Dom strahlt ein für die ganze Stadt symbolisches Licht aus. Er ist nicht nur die Kathedrale von Mailand, sondern ein für das gesamte städtische Umfeld wichtiges Wahrzeichen“, wird Lichtplaner Pietro Palladino von Ferrara Palladino Lightscape zitiert. „Mit der neuen Beleuchtung verbessern wir zweifellos die Wahrnehmung des Doms. [...] Beleuchtungsstärken zwischen 70 und 100 Lux lassen die zahlreichen Details des Bauwerks deutlicher hervortreten. Die Lichtfarbe 4000K verstärkt die Wahrnehmung der verschiedenen Farbtöne des rosa-grau durchsetzten Candoglia-Marmors.“



Lichtkunst aus Lüdenscheid illuminiert Mailänder Dom Zur Fotostrecke

Pietro Palladino gliederte laut Erco die neue Außenbeleuchtung in drei Höhen: „Unten auf den vorhandenen Masten rund um das Gebäude. Weiter oben auf dem Dachgesims von benachbarten Gebäuden. Auf dem Dom selbst wurden die wichtigsten statuarischen Gruppen von unten nach oben beleuchtet. Insgesamt kamen etwa 570 LED-Scheinwerfer zum Einsatz.“



Aufwendige Montage

Herausfordernd sei die Montage gewesen, denn die Orte „waren durch die alte Beleuchtung vorgegeben und zum Teil sehr hoch gelegen und dadurch schwer zugänglich, außerdem variieren die Distanzen stark“. Zudem durften laut Pressemitteilung die Leuchten nicht im Marmor befestigt werden, sondern nur in den Fugen zwischen den einzelnen Marmorblöcken.



Dominanz im Stadtraum

Die Arbeit habe sich gelohnt: „Vollständig in neutralweißes Licht getaucht, scheint der Marmorbau selbst zu leuchten. Die neue Lichtqualität verleiht dem Dom nun wieder die Dominanz im Stadtraum, die ihm zusteht. Oder, um es mit Mark Twains Worten zu sagen, der im Jahre 1867 in Mailand staunend vor der imposanten Kathedrale stand: ,Welches Wunder er ist! So großartig, so ernst, so riesengroß! Und noch so fein, so luftig, so anmutig! Eine Welt des festen Gewichts, [...] die mit einem Atemzug verschwinden könnte‘.“

Licht-Projekte des Lüdenscheider Unternehmens weltweit

Der Mailänder Dom ist nicht das einzige Beispiel eines Großprojektes der Firma Erco – nach eigenen Angaben des Unternehmens gab es in den vergangenen Jahren außerdem diese „prestigeträchtigen Projekte“: