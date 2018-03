Puppentheater im Stock

+ © Hüsmert Maik Graf von Leonstein gastiert mit seinen Handpuppen im Stock. © Hüsmert

Lüdenscheid - Zum ersten Mal kommt der Puppenspieler Maik Graf von Leonstein in die Region. Er wird am Sonntag, 11. März, ab 15 Uhr im Stock gastieren. „Wir möchten, dass viele Kinder in den Genuss kommen, 45 Minuten in eine Welt der Fantasie ein zu tauchen und dabei etwas lernen“, freut sich Stock-Inhaber Oliver Straub auf den Auftritt des Dortmunder Puppentheaters, das er selbst schon in Dortmund gesehen hat.