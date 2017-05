1. Mai: Gewerkschafter geißeln Rassismus und Rechtsextremismus

Lüdenscheid - Dunkle Wolken hingen über dem Rathausplatz. Doch stärker als das Wetter drückte etlichen Teilnehmern der Lüdenscheider Maikundgebung spürbar die politisch-wirtschaftliche Situation der Gegenwart aufs Gemüt.

Die Krise in Europa, aufflammender Rassismus, der Rechtsruck in Frankreich, das Aufkeimen der AfD, die Angst vor Altersarmut sowie der Kampf um Tarifverträge, um betriebliche Mitbestimmung und um die Rechte junger Arbeitnehmer – zahlreiche Themen spielten bei der Veranstaltung gestern eine Rolle. Immer wieder beschworen dabei: Widerstandsgeist gegen den von vielen gefürchteten Rechtsextremismus, Demokratie-Abbau und Sozialabstieg.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Märkischen Kreis hatte die zentrale Maifeier in der Region organisiert. Die nahm mit der Ankunft des traditionellen Demonstrationszugs der Gewerkschaften auf dem Rathausplatz Fahrt auf. Trotz der regnerisch-grauen Witterung hörten mehrere Hundert Menschen den Rednern zu.

Den ersten Beitrag lieferte dabei Bürgermeister Dieter Dzewas. Er sieht eine zunehmende wirtschaftliche Ungleichheit in Europa und kritisiert Deutschland und die EU dafür, dass sie „die Länder in Südeuropa an ihren Schulden ersticken lassen“.

Hauptredner der Kundgebung war Bernd Schildknecht. Der DGB-Vorsitzende im Kreis nahm sich vor allem diese Komplexe vor: den historischen Rechtsradikalismus, den neuen politischen Rechtsdrall sowie die aus Gewerkschaftssicht stark gefährdete Tarifbindung.

In seiner Ansprache erinnerte Schildknecht an die Verbrechen der Nazis und geißelte Kriege und Rassismus. Seine Überzeugung angesichts der bevorstehenden Urnengänge in Land und Bund: „Die AfD ist für Gewerkschafter nicht wählbar.“

Thema Tarifbindung: Die ist laut Schildknecht im Sinkflug begriffen. Immer mehr Unternehmen wollen demnach Tarifverträge umgehen und durch eigene Vereinbarungen ersetzen. Für Schildknecht eine fatale Entwicklung: „Tarifverträge sind kostbar. Ohne sie ist man auf Gedeih und Verderb den Arbeitgebern ausgeliefert.“

Auch die Gewerkschafter Fabian Ferber (IG Metall) und Christin Spangenberg (Verdi) traten ans Mikrofon. Hier ging es um die Stärkung der Position junger Beschäftigter und um die Personalsituation im Öffentlichen Dienst.

Es gab übrigens nicht nur Grautöne an diesem regnerischen 1. Mai. Dafür sorgte das obligatorische Familienfest mit seinen Facetten. Mit dabei etwa: Einzelgewerkschaften, die Friedensgruppe und die Verkehrswacht. Ebenso wie die „Bunten Freunde Lüdenscheids“, Flüchtlinge, die sich ehrenamtlich in der Bergstadt engagieren.