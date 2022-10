Für Zhina „Mahsa“ Amini: Lüdenscheider lassen sich Haare abschneiden

Von: Monika Salzmann

Der Aufforderung, sich Haare abschneiden zu lassen, um sie an die iranische Botschaft zu schicken, folgten 22 Mahnwachen-Teilnehmer. © Jakob Salzmann

Solidarität mit den Menschen im Iran, die seit dem gewaltsamen Tod der 22-jährigen Zhina „Mahsa“ Amini in Polizeigewahrsam in immer größerer Zahl für „Frau, Leben, Freiheit“ auf die Straße gehen und mit ihrem Protest gegen das Regime ihr Leben riskieren, bekundeten am Samstag weit mehr als 100 Protestler bei einer Mahnwache auf dem Lüdenscheider Rathausplatz.

Lüdenscheid – Auf ihre Beweggründe und den Anlass der Aktion gingen die beiden Organisatorinnen Angelika Linnepe (Bündnis gegen Gewalt) und Sandra Manß bei der Begrüßung der zahlreich erschienenen Mahnwachen-Teilnehmer – darunter viele Iraner, Vertreter aller Fraktionen und der Friedensgruppe Lüdenscheid – ein. Vom Entsetzen über den Tod der jungen Kurdin, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß, und die Hoffnung, die von den Protesten im Iran ausgeht, war die Rede. Längst gehe es bei den Protesten nicht mehr um Kopftuchzwang und Bekleidungsvorschriften, sondern um Menschenrechtsverletzungen allgemein.

Eindrucksvoll schilderte Angelika Linnepe, wie schlecht es um die Frauenrechte im Iran bestellt ist. Dabei kam sie auch auf die Zeitehe, eine zeitlich begrenzte Möglichkeit der Ehe zwischen 30 Minuten und 99 Jahren, zu sprechen. Die Zeitehe habe sich als Instrument der Unterdrückung der Frauen entpuppt. Bewegend und erschütternd waren die Berichte zweier Iranerinnen, die sich anonym – per Brief – und persönlich an die Versammlung wendeten. Sichtlich aufgewühlt machte dabei die junge Shaghayegh ihrem Zorn über „veraltete Sichtweisen des Islam“ und „eine Regierung religiöser Fanatiker“ Luft. „Dieses System muss beendet werden“, lautete ihre Forderung.

Mit der Niederschlagung der Proteste habe das Mullah-Regime der ganzen Welt seine Brutalität vor Augen geführt. Keine Regierung könne gegen den Wunsch nach Freiheit bestehen. Ähnlich aufrüttelnd geriet die Rede des Iraners Majid zur politischen Situation im Iran. Erpressung der Menschen im Iran beklagte er.

30 Briefe gehen an das Außenministerium

Nicht länger zu schweigen, forderte Gudrun Benkhofer vom Aktionsbündnis 8. März, das sich gegen Gewalt gegen Frauen engagiert, die Menschen auf. „Wollen wir weiter schweigen, wenn im Iran wie auch in vielen anderen Ländern dieser Welt Menschen, die für ein selbstbestimmtes Leben kämpfen, ermordet werden?“, stellte sie in den Raum. „Wir sagen zum Femizid an Jina (Zhina) Amini und hunderten anderen: Nehmt ihr uns eine… antworten wir alle! Wir sehen uns Seite an Seite mit unseren Schwestern und Brüdern im Iran.“ Mit der inoffiziellen Hymne der Protestbewegung „Bella Ciao“ trug Sängerin Louisa Sellig zur Bereicherung der Veranstaltung bei. Auch der Shervin Hajipour-Song „Für“ über die Proteste im Land – millionenfach angeklickt – erklang.

Der Aufforderung, sich Haare abschneiden zu lassen, um sie an die iranische Botschaft zu schicken, folgten anschließend 22 Mahnwachen-Teilnehmer. Rund 30 Briefe sollen ans Außenministerium gehen. Das alte Volkslied „Die Gedanken sind frei“ – von allen gesungen – setzte einen eindrucksvollen Schlussakzent. Für die kurzfristige Organisation der Mahnwache bedankte sich Hella Goldbach von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit bei den beiden Organisatorinnen.