Mahlzeiten in städtischen Kitas sollen teurer werden

Von: Fabian Paffendorf

Um gestiegene Kosten zu decken, sollen Entgelte für die Verpflegung in städtischen Kitas angehoben werden. © dpa

Das Entgelt, das Lüdenscheider Eltern für die Verpflegung ihrer Kita-Kinder entrichten müssen, soll für die städtischen Einrichtungen angehoben werden. Anstatt der bisherigen 69,31 Euro im Monat ist eine Anhebung auf 78,47 Euro angedacht.

Lüdenscheid – Für das Kindergartenjahr 2023/2024 soll das von Eltern zu entrichtende Monatsentgelt für die Mittagsverpflegung in den städtischen Kindertageseinrichtungen erhöht werden. Anstatt der bisherigen 69,31 Euro im Monat sollen künftig 78,47 Euro fällig werden. Ein entsprechender Beschlussvorschlag wurde nun in den Jugendhilfeausschuss eingebracht und muss gemäß der Beratungsfolge der städtischen Gremien noch den Haupt- und Finanzausschuss passieren, um letztlich im Rat verabschiedet zu werden.

Die Kinder, die im Rahmen eines Betreuungsumfanges von 45 Stunden in der Woche in einer städtischen Kindertageseinrichtung betreut werden, nehmen an der gemeinsamen Mittagsverpflegung der jeweiligen Einrichtung teil. Darüber hinaus können aber auch Kinder mit einem Betreuungsumfang von 35 Stunden in der Woche freiwillig an der gemeinsamen Mittagsverpflegung teilnehmen.

Das Entgelt für diese Verpflegung wird vom Rat der Stadt Lüdenscheid aufgrund einer Kalkulation festgesetzt und von der Elternbeitragsstelle erhoben. Die Anpassung des kostendeckenden Entgeltes erfolgt in der Regel jährlich vor dem neu beginnenden Kindergartenjahr ab 1. August.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren – laut dem Fachdienst Jugendamt – Kindertageseinrichtungen allerdings keine verlässlichen Kalkulationen seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 möglich, sodass die jetzige Erhöhung der Entgelte einem jährlichen Steigerungsbetrag von rund 2,5 Prozent entsprechen. Für die Berechnung wurden wie gewohnt die aktuellen Daten aus den Einrichtungen herangezogen (Kosten des Lebensmitteleinkaufs, Fahrtkosten für den Einkauf, Anzahl Verpflegungsportionen, Anzahl der Betriebstage, Strom- und Wasserkosten und Umlage der Verwaltungsgemeinkosten). Die Kalkulation sei mit den Fachdiensten „Örtliche Rechnungsprüfung“ und „Finanzen, Steuern und Beteiligungen“ abgestimmt, heißt es aus der Stadtverwaltung Das neue monatliche Entgelt entspricht einem Einzelpreis je Mahlzeit in Höhe von 4,13 Euro.