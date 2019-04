Lüdenscheiderin wird in Dortmund als 11.111. Besucherin ausgezeichnet

Lüdenscheid – Ihre Eintrittskarte hat ihr Glück gebracht: Magdalena Kokoschka aus Lüdenscheid ist die 11.111. Besucherin der Ausstellung „Rausch der Schönheit. Die Kunst des Jugendstils“ im Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund.

Dr. Gisela Framke, stellvertretende Direktorin des MKK und Projektleiterin der Ausstellung, gratulierte und bedankte sich mit einem der begehrten Kataloge für den Besuch.

Die 48-jährige Lüdenscheiderin ist bereits das zweite Mal im „Rausch der Schönheit“: Nach einem Vorab-Besuch alleine kehrte sie nun mit Dilara, Bruno, Nila und Aliah zurück, vier Kindern aus dem Familienzentrum Gevelndorf in Lüdenscheid. Die Acht- bis Zehnjährigen haben sich den Museumsbesuch als Ferienprogrammpunkt ausdrücklich gewünscht, erzählt Magdalena Kokoschka: „Wir malen viel, die Kinder interessieren sich für Kunst. Und das MKK ist für uns gut erreichbar und hat viel zu bieten“.

Nach einem Rundgang durch die Ausstellung stehen die Lieblingsobjekte fest: Kinder und Erzieherin mögen besonders die Sammlung kunstvoller Jugendstil-Fliesen und die filigranen, farbigen Trinkgläser, die in einer meterlangen beleuchteten Vitrine edel präsentiert werden. Genug hatten die Kinder anschließend trotzdem noch nicht: Nach dem Besuch in der Jugendstil-Ausstellung wollte die Dauerausstellung in den anderen Etagen des Museums auch noch erobert werden.

„Rausch der Schönheit“ ist noch bis 23. Juni an der Hansastraße 3 in Dortmund zu sehen. Sie zeigt auf rund 1000 Quadratmetern herausragende Stücke international bekannter Künstler aus der Zeit um 1900.