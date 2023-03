März-Winter hat die Kreisstadt fest im Griff: Vormittags elf Verkehrsunfälle in Lüdenscheid

Von: Olaf Moos

Nachdem zwei Lkw auf der Heedfelder Landstraße kollidiert waren, entstand auch dort ein langer Stau. © Cornelius Popovici

[Update 14.50 Uhr] Der März-Winter hatte die Kreisstadt am Mittwoch fest im Griff – vor allem am Vormittag gab es etliche Verkehrsbehinderungen. Der Räum- und Streudienst des STL war im Dauereinsatz, ebenso die Streifenwagen der Polizei. Allein vom frühen Morgen bis etwa 10 Uhr ereigneten sich elf Verkehrsunfälle auf Lüdenscheids Straßen.

Lüdenscheid - Bei einem Zusammenstoß auf der Landstraße 694 im Ortsteil Wettringhof wurden fünf Beteiligte leicht verletzt. Nach Polizeiangaben rutschte eine Pkw-Fahrerin mit ihrem Audi frontal in einen entgegen kommenden Schulbus. In dem Bus erlitten drei der Kinder bei dem Aufprall leichte Verletzungen, außerdem die Unfallverursacherin und eine Frau auf deren Beifahrersitz.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro, teilt die Polizei mit. Die beiden Frauen wurden mit einem Rettungswagen abtransportiert. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. In dem Stau hinter der Unfallstelle kollidierten zwei weitere Autos.

Massive Behinderungen durch Schneeglätte wurden unter anderem von der Bräuckenstraße gemeldet. Dort kam ein 40-Tonner an einem Anstieg nicht mehr weiter und blockierte die Fahrbahn. Auch dort entstand ein langer Rückstau.



Zwei Lastwagen gerieten am Vormittag in der Brockhauser Ebene in Höhe der Einmündung der Straße Im Grund aneinander. Verletzt wurde niemand. Die Lkw-Fahrer benachrichtigten die Polizei. Doch durch die Vielzahl an Einsätzen im Stadtgebiet dauerte es länger, bis ein Streifenwagen an der Unfallstelle eintraf. Auch in diesem Fall bildete sich eine Fahrzeugschlange.



In der Zeit zwischen Mitternacht und 13 Uhr musste die Polizei kreisweit zu 64 Einsätzen ausrücken. Dabei handelte es sich in 20 Fällen um die Sicherung von Gefahrenstellen durch liegen gebliebene Lastwagen oder Bäume und Äste auf der Fahrbahn – und um 44 Verkehrsunfälle.



Mehrere Straßen im Kreis mussten zeitweise gesperrt werden, so auch die L694 in Wettringhof. Der Gesamtschaden durch Zusammenstöße auf glatter Fahrbahn beläuft sich im Märkischen Kreis nach Polizeiangaben auf mindestens 200 000 Euro.