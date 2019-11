Vorsicht, Betrüger! Märkischer Kreis warnt vor falscher Heizungsfirma

Märkischer Kreis - Aufgepasst! Ein Betrüger versucht derzeit als angeblicher Heizungsmonteur im Märkischen Kreis Beute zu machen. Davor warnt der Märkische Kreis nach mehreren Fällen in Lüdenscheid.

„Guten Tag, ich bin für den Heizungscheck zuständig und komme Sie in den nächsten Tagen besuchen.“ Mit diesen Worten kündigt sich am Telefon ein angeblicher Heizungsmonteur an, heißt es in einer Mitteilung des Kreises von Dienstag.

Der Anrufer behauptet, er käme im Auftrag des Märkischen Kreises und der Verbraucherzentrale. So geschehen mehrfach in Lüdenscheid.

Der Kreis warnt davor, diesem Anrufer Glauben zu schenken. „Wir haben damit nichts zu tun“, erklärt Petra Schaller, Klimaschutzbeauftragte bei der Kreisverwaltung. Offenbar betätige sich hier eine unseriöse Firma als Trittbrettfahrer.

Bekanntlich bieten die Verbraucherzentrale und der Kreis noch bis zum 29. Februar insgesamt 40 Heizungschecks zum Nulltarif an.

Terminanfragen nimmt die Klimaschutzbeauftragte Petra Schaller unter Telefon 02351/966-6361 sowie per E-Mail unter p.schaller@maerkischer-kreis.de entgegen. Sie nennt auch die Namen der beteiligten Firmen.