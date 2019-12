Aus der Traum: Kein Comeback für LÜD, LS, AL und IS

Märkischer Kreis - Niederlage für Nostalgiker: Im Märkischen Kreis wird es keine Rückkehr zu Nummernschildern aus alten Zeiten geben.

Mit großer Mehrheit hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung die Wiedereinführung der Altkennzeichen abgelehnt. Fraktionsübergreifend votierten lediglich neun Kreispolitiker für den Antrag der Fraktion Die Linke.

Diese hatte vorgeschlagen, die Verwaltung zu beauftragen, alle notwendigen Schritte zur Wiedereinführung der Altkennzeichen AL, IS, LS und LÜD im jeweiligen Zulassungsbezirk einzuleiten. In ihrer Stellungnahme hatte die Kreisverwaltung daran erinnert, dass sich der Kreistag mit der Wiedereinführung von Altkennzeichen bereits in seiner Sitzung am 22. März 2012 und aufgrund der Anregung der Bürgerinitiative „Unsere Heimat, unsere Wahl“ der Kreisausschuss in dessen Sitzung am 19. Juni 2019 befasst habe.

Im Ergebnis hätten sich schon seinerzeit Kreistag und Kreisausschuss mehrheitlich gegen eine Wiedereinführung ausgesprochen