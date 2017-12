Linienbusse stehen: Unterricht fällt aus - Kritik an der MVG

Lüdenscheid - Die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) hat am Donnerstagmorgen vor dem Winter kapituliert. Im Berufs- und Schülerverkehr fuhr zeitweise kein Bus mehr in der Kreisstadt und im Volmetal.

Die Folge waren unter anderem massive Unterrichtsausfälle an den Schulen. Die Stadt hat die MVG aufgefordert, das Erliegen des Linienverkehrs zu erklären und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie eine erneute Stilllegung des Öffentlichen Personennahverkehrs vermieden werden kann.

Ab 7.15 Uhr standen die Telefone im Bergstadt-Gymnasium (BGL) nicht mehr still. Eltern wollten wissen, ob überhaupt Unterricht stattfindet. BGL-Leiter Dieter Utsch ärgert sich. „Das ist nach dem Montag jetzt das zweite Mal, dabei ist das doch ein ganz normaler Winter.“

Schulleiter sauer auf Busunternehmen

Die Ausfälle treffen die Schulen „in der vollen Klausurphase“, wie Utsch sagt. Am 3. Februar soll es bereits die Halbjahrszeugnisse geben. Die Zeit drängt.

Sein Kollege Sebastian Wagemeyer vom Zeppelin-Gymnasium bezeichnet das Verhalten der MVG-Fahrer im LN-Gespräch als „sehr speziell“. Eltern dürfen selbst entscheiden, ob ihre Kinder die Schule besuchen. „Die Entscheidung dagegen wird durch die MVG bestärkt.“

150 von 650 Schülern sind nach Wagemeyers Worten gestern nicht zur ersten Stunde erschienen. „So ist ein geregelter Unterricht nicht möglich.“ Drei Tage Schnee dürften nicht gleichbedeutend sein mit drei Tagen Ausnahmezustand, sagt der „Zepp“-Chef.

Daniela Schröder, Leiterin der Schirrmann-Realschule am Buckesfeld, sagt: „Wir schwitzen jetzt auch, weil wir nicht wissen, wie es mit den Klausuren klappen soll.“ Die „vollste Klasse“ sei mit 17 statt 30 Schülern besetzt gewesen.

MVG-Sprecher „überrascht“

Bei der MVG hat die Ursachenforschung begonnen. Pressesprecher Jochen Sulies äußert sich „überrascht von der Großflächigkeit der Ausfälle“. Es gebe aktuell keine neuen Verwaltungsvorschriften oder Änderungen im Haftungsrecht.

Die Geschäftsführung, sagt Sulies, müsse die Frage prüfen, ob der Busverkehr wegen einer „Übervorsicht der Mitarbeiter“ zum Erliegen gekommen ist. Ob er weiter fährt, das entscheide ein Fahrer nach Rücksprache mit der Leitstelle. Sulies: „Das ist eine Momententscheidung.“

Doch angesichts der Tatsache, dass der Straßenzustand nicht schlimmer sei als in zurückliegenden Wintersaisons, spricht Sulies mit Blick auf den zeitweisen Stillstand von einer „Auffälligkeit“. Die Kollegen müssten „vielleicht mehr sensibilisiert werden“. Doch die MVG habe die Schulen über die Ausfälle informiert. „Die Kommunikation hat super geklappt.“

Westfalenbus fährt weiter

Die komplette Betriebseinstellung bei der MVG stößt bei den Fahrerkollegen von Westfalenbus, einer Tochter der Deutschen Bahn, auf völliges Unverständnis. „Natürlich fahren wir, weil die Straßenverhältnisse es doch zulassen.“

Zwar komme es zu Verspätung, „aber deswegen muss man keine Stadt vom Nahverkehr abhängen. Schwierigkeiten haben die Gelenkbusse, wenn der Nachläufer nicht in der Spur bleibt. Die Solowagen kann man mit den richtigen Reifen und Fahrern bei dem Wetter problemlos auf die Straßen schicken. Solche Totalausfälle hat es früher nicht gegeben“, sagt der Fahrer der Linie 134, der am Morgen an der sonst vielbefahreren Kulturhaushaltestelle reichlich Platz in der geräumten Haltebucht findet.

Bis zum Ziel des roten Busses in Radevormwald geht es zunächst quer durch Lüdenscheid und Halver rein ins Oberbergische. „Warum sollten wir unsere Fahrgäste nicht befördern?“ lacht ein sichtlich gut gelaunter Westfalenbus-Chauffeur, schließt die Türen und macht sich auf den Weg.