Kulturkonferenz vergibt Stipendium für Musik

Von: Thomas Krumm

Luise Raum erhält das Stipendium der Märkischen Kulturkonferenz. © Krumm

Luise Raum ist die neue Stipendiatin der Märkischen Kulturkonferenz in der Sparte Musik. Mit Werken von Jean Sibelius, Sarah Nemtsov und Jacques Christian Michel überzeugte sie die Jury im Kulturhaus.

Lüdenscheid - Die Besucher hatten gemeinsam eine weitere Stimme und sprachen sich mehrheitlich für Evelyn Holzinger aus. In dieses Votum gingen vermutlich viele Sympathiepunkte für die junge Oboistin ein, die sich auch mit einigen persönlichen Worten ans Publikum gewandt hatte.

Letztlich war die Entscheidung der Jury für Luise Raum aber absolut nachvollziehbar: Neben der Oboe hatte sie deren größere Schwester, das sonore Englischhorn, mitgebracht, auf dem sie eine Bearbeitung von Jean Sibelius’ „Der Schwan von Tuonela” spielte. Dazu kam „Widerkehr”, ein Duo für Oboe und Klavier des Barockkomponisten Jacques Christian Michel und eine zeitgenössische Komposition für Oboe solo: „Nigun” der 1980 geborenen Komponistin Sarah Nemtsov. Luise Raum zitierte die Berlinerin mit einer chassidischen Weisheit über Musik: „Eine Melodie ist von einem Text begrenzt, und wenn es keinen Text gibt, kann eine Melodie unendlich sein.”



Luise Raum wurde 2000 in Berlin geboren. Sie studiert seit 2018 an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und spielte bereits mit dem Elbphilharmonie-Orchester, dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg und der Klassischen Philharmonie Nordwest.



Die Jury entschied sich für Luise Raum, das Publikum für Evelyn Holzinger (links). © Krumm

Für das Publikum im Kulturhaus war der Wettbewerb eine schöne Gelegenheit, die Oboe einmal als vorrangiges Instrument kennenzulernen. Die von den vier Bewerberinnen gespielten Werke boten dabei einen vielseitigen Querschnitt durch die Oboenliteratur vom Barock Georg Philipp Telemanns über den musikalischen Sturm und Drang von Carl Philipp Emanuel Bach und die Romantik Robert Schumanns bis zu Kompositionen des 20. Jahrhunderts.

Die Französin Estelle Akta spielte Heinz Holligers „Fünf kleine Stücke für Oboe”. Charlotte Ross machte das Publikum mit dem „Spell Song” des japanischen Komponisten Toshio Hosokawa bekannt. Über die Musik hinaus war zu beobachten, wie sehr die Atmung beim Spiel des Rohrblattinstruments gefordert ist.

Die Jury war vor Beginn des Wettbewerbs von einem Tisch direkt vor den Oboistinnen einige Etagen höher ins Sitzplatzrund umgezogen. Nach dem Ausscheiden von Frank Zabel gehören dem Auswahlgremium der MKK-Vorsitzende Ulrich Frenschkowski, Rainer M. Klaas (Konzertpianist), Carolin Nordmeyer (Dirigentin) und Sonja Jahn (Harfenistin) an. Fachjuror für die Oboe war Andreas Gosling.