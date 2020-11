Keine feierliche Übergabe der Stipendien auf Gut Rödinghausen

Zu dem Absagen-Stakkato durch die Corona-Restriktionen zählt auch die offizielle Verleihung der Stipendien durch die Märkische Kulturkonferenz.

Lüdenscheid - Geplant hatte man den feierlichen Akt für den 22. November auf Gut Rödinghausen bei Menden. Dort fand vor Jahresfrist die Auswahl-Ausstellung der Bewerber im Bereich Fotografie statt, aus der die junge Hamburger Fotokünstlerin Linda Lebeck als Gewinnerin hervorging. Sie erhielt das Stipendium in Höhe von 12 000 Euro.

Für nächstes Jahr wurden in 2020 lediglich die Stipendien für Musik und Malerei vergeben. Das MKK-Stipendium für Musik im Bereich Horn erhielt Mathias Stelzer. In einem abwechslungsreichen Auswahlkonzert setzte sich der 1996 im Schwarzwald geborene Musiker im Kulturhaus gegen seine beiden Mitbewerber durch.

Es wird am 6. Dezember vermutlich eine Art inoffizielle Übergabe in ganz kleiner Runde geben.

Das Stipendium im Bereich Malerei ging vor wenigen Tagen Oyusuvd Undur-Orgil. Lapidar mit der Post zugestellt werden die entsprechenden Urkunden auch im Corona-Jahr nicht. „Wir hätten gern die Vergabe auf Gut Rödinghausen gemacht“, so Dr. Susanne Conzen, Leiterin der Städtischen Galerie in Lüdenscheid, „das ist ein sehr schönes Haus, aber das können wir nicht machen. Es wird am 6. Dezember vermutlich eine Art inoffizielle Übergabe in ganz kleiner Runde geben. Zumindest planen wir das so. Der Musik-Stipendiat könnte vielleicht digital zugeschaltet werden. Aber so richtig fest ist das noch nicht.“

+ Mathias Stelzer ist der neue Musik-Stipendiat der Märkischen Kulturkonferenz. © Krumm

Wie so viele kulturelle Einrichtungen fährt man auch in der städtischen Galerie auf Sicht, wenn es darum geht, Termine für Dezember zu planen.