Märkische Kliniken: Normalbetrieb - unter diesen Bedingungen

Um bei einem Corona-Ausbruch eine möglichst große Zahl von Covid-19-Patienten versorgen zu können, hatten die Märkischen Kliniken im März in den Krankenhäusern in Lüdenscheid und Werdohl auf eine Art Pandemie-Betrieb umgestellt – einschließlich Besuchsverbot, Absage von planbaren elektiven Eingriffen und organisatorischen und personellen Umstrukturierungen. Nach dem Willen des Bundesgesundheitsministeriums ist nach dem Abflachen der Infektionskurve nun die schrittweise Rückkehr in den Normalbetrieb möglich. Die Märkischen Kliniken haben dazu ein mehrstufiges Konzept erarbeitet und dem Krisenstab des Märkischen Kreises zur Prüfung übergeben.

Bis zur Genehmigung setzen die Märkischen Kliniken ein vorläufiges Öffnungskonzept um, um Nicht-Corona-Patienten wieder stationär aufnehmen und auch planbare elektive Operationen durchführen zu können. Die Holding hat dafür einen Zehn-Punkte-Plan entworfen, der unter anderem sicheres Abstand halten, die Bevorratung und Wiederaufbereitung von Schutzausrüstung, Mundschutz für alle neu aufgenommenen Patienten und ein Corona-Screening elektiver Patienten und von Risikopatienten, die als Notfall ins Klinikum kommen, vorsieht.

Der Zugang für neue Patienten erfolgt dabei ausschließlich über die Zentrale Notaufnahme.

Coronavirus - Test vor der Aufnahme im Klinikum im MK

Vor der stationären Aufnahme wird bei den Patienten ein Rachen-Abstrich genommen. Anschließend erfolgt der Corona-Test im Labor Wahl. Bis zum Vorliegen des Testergebnisses werden die Patienten auf den Stationen 1.5 (Neurologie) und 1.3 (Operative Kurzliegerstation) betreut. Dies kann mehrere Stunden dauern.

Nur wenn das Testergebnis negativ ist, wird der Patient dann auf die Zielstation verlegt.

Das Besuchsverbot gilt zunächst weiterhin. Aber auch hier ist eine Lockerung in den nächsten Wochen möglich.

Auch wenn der normale Klinikbetrieb schrittweise wieder hochgefahren wird, werden im Klinikum 20 bis 30 Prozent der intensivmedizinischen Kapazitäten bis auf Weiteres für die Versorgung von Covid-19-Patienten bereitgehalten.

