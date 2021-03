Gravierende Mängel beim Brandschutz im Klinikum Hellersen sorgen seit Jahren für Streit zwischen den Märkischen Kliniken und der Bauaufsicht bei der Stadt Lüdenscheid. Die Auseinandersetzung gipfelte im Dezember 2019 in der Verfügung der Stadtverwaltung, rund um die Uhr eine private Brandwache vorzuhalten.

Lüdenscheid – Dagegen klagten die Märkischen Kliniken – ohne Erfolg. Nach organisatorischen Verbesserungen und der Installation zusätzlicher Feuerlöscher konnten die Brandwächter wieder abrücken. Seitdem haben sich die Wogen geglättet, personelle Wechsel in der Zuständigkeit haben ein konstruktives Arbeitsklima bei der Erstellung des Brandschutzkonzepts geschaffen. So sind die Inhalte des jetzt gestellten „Bauantrags zur Ertüchtigung des Brandschutzes“ im Klinikum mit allen Beteiligten abgestimmt.

Märkische Kliniken legen mehrere Millionen Euro zurück

Die Genehmigung ist nur noch Formsache. Im städtischen Bauausschuss informierte die Stadtverwaltung zudem regelmäßig über den Sachstand – in nichtöffentlicher Sitzung. Die Öffentlichkeit dagegen ist außen vor. Auf erneute Anfrage unserer Zeitung, was, wann geplant ist und ob es Einschränkungen in der Patientenversorgung geben könnte, bleibt Geschäftsführer Dr. Thorsten Kehe immer noch vage. „Für die Umsetzung des Bauantrags wird zurzeit ein Konzept inklusive Zeitplan entwickelt“, schreibt Kehe.

Dabei finde auch die Corona-Situation Berücksichtigung. Nach Recherchen unserer Zeitung haben die Märkischen Kliniken für den Brandschutz am Klinikum Lüdenscheid erstmals im Jahr 2019 Rückstellungen gebildet. Laut Konzernbericht stehen demnach 3,407 Millionen Euro für die Maßnahmen zur Verfügung.