Märkische Kliniken investieren 320.000 Euro für perfekte Röntgenbilder

Lüdenscheid - C-Bögen sind heute aus dem klinischen Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglichen eine schnelle und präzise Röntgendiagnostik bei geringer Strahlendosis und sind mobil einsetzbar. Die Märkischen Kliniken haben vier dieser Geräte angeschafft, die gestochen scharfe Bilder an den OP-Tisch liefern. Kostenpunkt: 320.000 Euro.

Dr. Michael Klein, Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, und sein Kollege Dr. Max Meyer-Marcotty, Direktor der Klinik für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie sowie Handchirurgie, sehen in den neuen Röntgengeräten für alle Beteiligten nur Vorteile.

Dr. Klein: „Die neuen C-Bögen sind in der Handhabung einfacher als ihr Vorgängermodell, da sie ein geringeres Gewicht haben und sich leicht am OP-Tisch positionieren lassen.“ Drei Anlagen sind im Klinikum Lüdenscheid stationiert, die vierte ist in der Stadtklinik in Werdohl im Einsatz.

„Die Geräte liefern hochauflösende Bilder in Echtzeit, sodass das Operationsteam zu jedem Zeitpunkt des Eingriffs eventuell notwendige Korrekturen sofort vornehmen kann, wenn zum Beispiel das Implantat nicht an der richtigen Stelle liegt. Die moderne Technik trägt so zu einem bestmöglichen Behandlungsergebnis und zu einer schnelleren Genesung des Patienten bei.“

Die C-Bögen sind im Klinikum Hellersen zentral im OP-Bereich platziert, eingesetzt werden sie in der Allgemein-, Gefäß-, Hand- und Unfallchirurgie, in der Notaufnahme oder der zentralen Ambulanz. „Sie erleichtern spürbar unsere Arbeit“, lobt Dr. Klein die flexiblen und präzisen Einsatzmöglichkeiten, der die C-Bögen täglich bei der operativen Versorgung von Knochenbrüchen verwendet. Unverzichtbar ist die Bildqualität der Hightech-Geräte inzwischen in vielen Klinikbereichen.

Sie liefern zu jedem Zeitpunkt der Operation anatomische Details wie Blutgefäße, Knochen, Nierensteine sowie die Lagen von Implantaten und Instrumenten. Ihren Namen haben die Apparate übrigens von dem C-förmigen Bogen, über den die Röntgenquelle und der Detektor beziehungsweise Bildverstärker fest miteinander verbunden sind. Durch diese Koppelung der beiden Elemente kann das Gerät horizontal, vertikal sowie um die Schwenkachsen bewegt werden und aus nahezu jedem Winkel Röntgenbilder eines Patienten erstellen.

Ein weiterer entscheidender Vorteil der neuen Generation: Der Strahlenschutz ist gegenüber den Vorgängermodellen deutlich besser, betonen die Klinikdirektoren. Mit der Anschaffung habe das Klinikum die Ausstattung des Hauses spürbar verbessert, unterstreicht Dr. Klein. „Wir entwickeln uns auch technisch laufend weiter.“ Das sei deshalb beachtenswert, da man solche Großprojekte selber aus den laufenden Erlösen finanzieren müsse. „Für unsere Patienten ist diese Investition optimal.“