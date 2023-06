Märkische Kliniken verklagen NRW – wegen Corona-Soforthilfen

Von: Jan Schmitz

Viele Patienten mit schweren Verläufen lagen mehrere Wochen auf der Intensivstation, rund die Hälfte der künstlich beatmeten Patienten starb. © Friso Gentsch/dpa

Weil Corona-Soforthilfen für zusätzliche Intensivkapazitäten nicht genehmigt wurden, verklagen die Märkischen Kliniken das Land Nordrhein-Westfalen. Es geht dem Vernehmen nach um 550 000 Euro, die dem Krankenhaus-Betreiber für elf neu geschaffene Intensivbetten im Klinikum Lüdenscheid vorenthalten worden sein sollen. Das Vorgehen der Märkischen Kliniken ist kein Einzelfall.

Lüdenscheid/Arnsberg – Allein am Mittwoch wurden vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg neben der Klage aus Lüdenscheid Klagen des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke (14 Betten, 700 000 Euro, Az. 11 K 3015/20) sowie des Dreifaltigkeits-Hospitals in Lippstadt (neun Betten, 450 000 Euro, Az. 11 K 2195/20) in gleicher Angelegenheit verhandelt. Die Urteile sollen den Streit-Parteien im Nachgang durch den Vorsitzenden Richter schriftlich mitgeteilt werden.

Rückblende: Nach Ausbruch der Corona-Epidemie hatte die damalige Bundesregierung binnen kürzester Zeit ein Gesetzespaket zur Unterstützung des Gesundheitswesens auf den Weg gebracht. Bestandteil war das Covid19-Krankenhausentlastungsgesetz, mit dem die wirtschaftlichen Folgen für Krankenhäuser abgefedert und die medizinische Versorgung Covid-Erkrankter verbessert werden sollte. So erhielten die Kliniken unter anderem eine Pauschale von 560 Euro pro Tag für jedes Bett, das durch die Folgen der Corona-Pandemie nicht belegt werden konnte (Stichwort: Verlegung planbarer Operationen).

Die eingereichten Klagen am Verwaltungsgericht Arnsberg beziehen sich auf einen Passus, der den Kliniken einen Bonus in Höhe von 50 000 Euro für jedes Intensivbett garantierte, das zusätzlich geschaffen wird. Ausgangswert zur Berechnung der zusätzlichen Betten war der gemeldete Betten-Bestand am 16. März 2020 – also bei Ausrufung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Zu diesem Zeitpunkt gab es im Klinikum Lüdenscheid 28 Intensivbetten. In der Folge sollten die Intensivkapazitäten auf 56 verdoppelt werden. Dafür wurden unter anderem Stationen geschlossen und Personal verlagert.

28 zusätzlichen Intensivbetten

Die Märkischen Kliniken machten gegenüber dem NRW-Gesundheitsministerium (MAGS) diese 28 zusätzlichen Intensivbetten geltend. Im Bescheid wurden vom MAGS aber lediglich 17 Betten akzeptiert, elf weitere wurden abgelehnt. Zur Begründung hieß es, dass diese elf zusätzlichen Betten zu den Stichtagen am 21. April 2020 und am 2. Juli 2020 nicht ordnungsgemäß über das Meldeportal des MAGS gemeldet worden seien.

Der Nachweis sei nicht erbracht, dass diese Intensivbetten tatsächlich neu geschaffen wurden. Die Märkischen Kliniken wollten mit der Klage gerichtlich feststellen lassen, dass das Land NRW die Genehmigung für alle beantragten Betten verpflichtend hätte erteilen müssen. Damit würde auch ein Betrag von 550 000 Euro nachträglich fällig. In ähnlich gelagerten Fällen hatten die Verwaltungsgerichte in Düsseldorf (Az. 21 K 6279/20) und Minden (Az. 6 K 2702/20) die Klagen weiterer Kliniken als unbegründet abgewiesen.</p>