Märkische Kliniken: Corona-Zahlen steigen wieder - keine Killervariante

Trotz steigender Infektionszahlen und mehr infizierten Patienten erwarten die Experten derzeit keine dramatische Behandlungssituation. © Sina Schuldt / DPA

„Das Virus ist da und bleibt uns erhalten. Das Tragen von FFP2-Masken hilft immer. Und: Die Impfung ist nach wie vor der beste Schutz.“

Lüdenscheid – Mit diesen Worten lässt sich die aktuelle Situation der Pandemie und der Umgang mit ihr kurz und knapp zusammenfassen. Im Corona-Update der Märkischen Kliniken ordnet Klinikdirektor Prof. Dr. Dr. Thomas Uhlig die Zahlen ein – Überraschungen gibt es nicht:



Das Virus habe sich weiterentwickelt und sei weiter mutiert – wobei die Varianten Omikron BA4 und BA5 weiter vorherrschen. „Eine sogenannte ,Killervariante’ ist nicht erkennbar und wird es mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht geben“, erläutert Uhlig. Die gemeldeten Inzidenzen seien weiterhin sehr ungenau und zeigten lediglich, dass sich das Virus zu Beginn der kälteren Jahreszeit wieder etwas stärker ausbreitet.

Damit steige aber auch die Zahl von Patienten im Klinikum, die nachweislich infiziert seien. „Allerdings liegen diese Menschen nicht wegen der Infektion mit dem Virus im Krankenhaus, sondern ‚nur’ mit dem Virus. Im Vordergrund stehen andere Erkrankungen.“

Keine dramatische Behandlungssituation erwartet

Trotz steigender Infektionszahlen und mehr infizierten Patienten erwarten die Experten derzeit keine dramatische Behandlungssituation. Allerdings: Zu erwarten ist, dass die Zahl von Mitarbeitern in Gesundheitseinrichtungen steigen wird, die wegen einer Infektion in Quarantäne geschickt werden. „Dies hat nichts direkt mit dem Virus zu tun, sondern mit den Gesetzen, die aktuell gelten.“ So gebe es in anderen Ländern weniger Ausfälle, weil dort andere Quarantäneregeln gelten.

Neben dem Tragen von FFP-2-Masken werde nach wie vor dringend eine Impfung empfohlen. Allerdings: „Eine sogenannte Booster-Impfung mit den (...) angepassten Impfstoffen macht größeren Sinn bei allen Menschen, die älter als 60 Jahre sind, und Menschen aller Altersgruppen, die in Gesundheitseinrichtungen arbeiten.“

Bedenklich sei für Prof. Uhlig die Tatsache, dass aktuell erst etwa 25 Prozent der Über-60-Jährigen in Deutschland eine Auffrischimpfung in Anspruch genommen haben. Diese Zahl müsse sich im Sinne der Pandemiebekämpfung schnell und nachhaltig erhöhen.

Wie aus dem Update weiter hervorgeht, werden in den Märkischen Kliniken aktuell 16 Patienten mit einer Covid-Infektion behandelt, einer von ihnen intensivmedizinisch. Zudem seien zehn Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne.

Mit dem Inkrafttreten des aktualisierten Infektionsschutzgesetzes zum 1. Oktober ändert sich für Besucher zunächst nichts, denn: Die bundesweite Masken- und Testnachweispflicht für Krankenhäuser wurde bereits umgesetzt. Das heißt: Alle Besucher müssen einen Antigen-Schnelltest einer zertifizierten Teststelle vorgelegen (nicht älter als 24 Stunden). Und: Im gesamten Klinikbereich muss eine FFP2-Maske getragen werden.